«Меньше бухать»: 56-летний Авраам Руссо раскрыл свой секрет молодости

19 марта 2026, 17:58

Певец Авраам Руссо опроверг слухи о пластической операции

Авраам Руссо (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский певец Авраам Руссо прокомментировал слухи о том, что он делал пластическую операцию.





Как сообщает Пятый канал, поводом для обсуждения возможной подтяжки лица стало появление 56-летнего артиста на презентации новой песни Наташи Королёвой.



Сам Руссо объяснил изменения в своей внешности приверженностью здоровому образу жизни.

«Надо правильно жить: меньше бухать, больше спортом заниматься, правильно кушать. Всё это зависит. И внутри нельзя быть гнилым человеком. Внутри, когда у тебя спокойное, мир внутри, и снаружи хорошо, поверьте мне», — поделился он секретами своей формы.