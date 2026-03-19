«Меньше бухать»: 56-летний Авраам Руссо раскрыл свой секрет молодости
Певец Авраам Руссо опроверг слухи о пластической операции
Российский певец Авраам Руссо прокомментировал слухи о том, что он делал пластическую операцию.
Как сообщает Пятый канал, поводом для обсуждения возможной подтяжки лица стало появление 56-летнего артиста на презентации новой песни Наташи Королёвой.
Сам Руссо объяснил изменения в своей внешности приверженностью здоровому образу жизни.
«Надо правильно жить: меньше бухать, больше спортом заниматься, правильно кушать. Всё это зависит. И внутри нельзя быть гнилым человеком. Внутри, когда у тебя спокойное, мир внутри, и снаружи хорошо, поверьте мне», — поделился он секретами своей формы.По словам певца, сейчас он чувствует себя как никогда счастливым и обрёл внутреннюю гармонию.
