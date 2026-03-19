«Мы любим друг друга»: Айза-Лилуна Ай высказалась о новом муже и Гуфе
Айза-Лилуна Ай поделилась в соцсетях подробностями своей личной жизни и рассказала, как ей удаётся сохранять гармоничные отношения между нынешним супругом и бывшими партнёрами, включая Гуфа.
По словам блогерши, в их семье нет места ревности, так как все участники давно повзрослели и относятся друг к другу с уважением.
Она подчеркнула, что считает их большой семьёй, где каждый принимает другого, а здоровые отношения идут на пользу всем. Айза-Лилуна Ай также отметила, что её нынешний муж спокойно воспринимает её общение с бывшими и не видит в этом проблемы.
Кроме того, блогерша затронула и другие темы. В частности, она объяснила, почему её сыновья не всегда пристёгиваются в машине, а также призналась, что спокойно относится к копиям брендовых вещей и сама может их носить.
Говоря о внешности, Айза-Лилуна Ай добавила, что пока не планирует делать подтяжку лица, намекнув, что эффект от предыдущих процедур её полностью устраивает.
*принадлежит Meta, запрещённой в России