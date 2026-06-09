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Агата Муцениеце заявила о желании попробовать «психоделически сложное» в роли

Агата Муцениеце заявила о желании сыграть персонажа с несколькими личностями
Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце посетила премию ТЭФИ и сделала неожиданное признание о своих творческих амбициях.



В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка заявила, что мечтает сыграть персонажа, который объединяет в себе несколько личностей одновременно. По словам знаменитости, она готова на многое, чтобы этот герой понравился зрителям.

«Мне хочется что-то интересное такое попробовать. Вот я всегда говорила, что я мечтаю сыграть человека, у которого несколько личностей внутри. Что-то психоделически такое сложное», — призналась Агата.
Однако Муцениеце подчеркнула, что не собирается совершать нечто экстраординарное просто ради хайпа.

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Ольга Щелокова

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