Агата Муцениеце заявила о желании попробовать «психоделически сложное» в роли
Агата Муцениеце заявила о желании сыграть персонажа с несколькими личностями
Актриса Агата Муцениеце посетила премию ТЭФИ и сделала неожиданное признание о своих творческих амбициях.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка заявила, что мечтает сыграть персонажа, который объединяет в себе несколько личностей одновременно. По словам знаменитости, она готова на многое, чтобы этот герой понравился зрителям.
«Мне хочется что-то интересное такое попробовать. Вот я всегда говорила, что я мечтаю сыграть человека, у которого несколько личностей внутри. Что-то психоделически такое сложное», — призналась Агата.Однако Муцениеце подчеркнула, что не собирается совершать нечто экстраординарное просто ради хайпа.