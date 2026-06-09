Агата Муцениеце заявила о желании попробовать «психоделически сложное» в роли

09 июня 2026, 19:54

Агата Муцениеце заявила о желании сыграть персонажа с несколькими личностями

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце посетила премию ТЭФИ и сделала неожиданное признание о своих творческих амбициях.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru артистка заявила, что мечтает сыграть персонажа, который объединяет в себе несколько личностей одновременно. По словам знаменитости, она готова на многое, чтобы этот герой понравился зрителям.

«Мне хочется что-то интересное такое попробовать. Вот я всегда говорила, что я мечтаю сыграть человека, у которого несколько личностей внутри. Что-то психоделически такое сложное», — призналась Агата.