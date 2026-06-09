Певица МакSим отменила летний отпуск из-за съёмок и книги

09 июня 2026, 19:08

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) не взяла отпуск этим летом. Об этом рассказала её менеджер Яна Богушеская.





В беседе с Общественной Службой Новостей представительница певицы пояснила: артистке пришлось отложить все планы на отдых.

«Этим летом Марина не будет отдыхать. У нас впереди съёмки, концерты и презентация книги», — уточнила Богушеская.