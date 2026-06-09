Певица МакSим отменила летний отпуск из-за съёмок и книги
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) не взяла отпуск этим летом. Об этом рассказала её менеджер Яна Богушеская.
В беседе с Общественной Службой Новостей представительница певицы пояснила: артистке пришлось отложить все планы на отдых.
«Этим летом Марина не будет отдыхать. У нас впереди съёмки, концерты и презентация книги», — уточнила Богушеская.Она добавила, что сейчас певица готовится ко дню рождения. 10 июня автору хита «Знаешь ли ты» исполнится 43 года. По словам менеджера, звезда проведёт праздник в кругу родных.
В материале «Радио 1» собрали всю информацию о карьере певицы МакSим. Выяснили, как оглушительный успех артистки сменился чередой публичных падений, зависимостей и борьбы за жизнь.