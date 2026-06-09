Знаменитая сваха променяла зарубежные поездки на огород и объяснила почему

09 июня 2026, 19:19

Роза Сябитова заявила, что выбирает для отпуска Россию, а не зарубежные курорты

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Российская телеведущая и известная сваха Роза Сябитова заявила, что в последнее время во время отпуска всё чаще выбирает внутренние направления и не готова ездить на зарубежные курорты.





В беседе с Общественной Службой Новостей Сябитова призналась, что раньше часто отдыхала за границей и особенно любила Индию.

«Но после неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась. В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать, поэтому лучше изучить всё, а потом ехать», — пояснила телеведущая.

«Я сейчас отпуск провожу в Подмосковье. У меня там огород, люблю копаться. И это самый лучший отдых», — добавила Роза.