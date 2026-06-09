Знаменитая сваха променяла зарубежные поездки на огород и объяснила почему
Роза Сябитова заявила, что выбирает для отпуска Россию, а не зарубежные курорты
Российская телеведущая и известная сваха Роза Сябитова заявила, что в последнее время во время отпуска всё чаще выбирает внутренние направления и не готова ездить на зарубежные курорты.
В беседе с Общественной Службой Новостей Сябитова призналась, что раньше часто отдыхала за границей и особенно любила Индию.
«Но после неприятных инцидентов во время заграничных поездок я как-то открестилась. В каждой стране есть свои традиции и обычаи, есть тонкости, которые турист может не знать, поэтому лучше изучить всё, а потом ехать», — пояснила телеведущая.Сейчас звезда выбирает отдых исключительно в России. Самым лучшим местом для отпуска она считает своё загородное имение.
«Я сейчас отпуск провожу в Подмосковье. У меня там огород, люблю копаться. И это самый лучший отдых», — добавила Роза.Ранее Роза Сябитова высказалась о романе Мирославы Михайловой и Петра Рыкова. Телеведущая призналась, что возникший союз удивил её.