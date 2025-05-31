Агент актера Глеба Калюжного опроверг слухи о его службе в Семёновском полку
Ходят слухи, что Глеб Калюжный служит в элитных войсках в Москве. СМИ упоминали, что речь идет о Семеновском полку. Агент звезды Григорий Сухов не подтвердил прессе эти данные. В разговоре с «Аргументами и Фактами» собеседник подчеркнул, что пока невозможно поговорить с молодым артистом.
Изначально 26-летний молодой человек хотел проходить службу в оркестровых войсках, чтобы продолжать заниматься музыкой. Позже он заявил, что готов служить, где угодно, но предпочел бы элиту.
«Армия есть армия. Я благодарен и судьбе, и Богу за то, что всё так происходит», — говорил Глеб Калюжный изданию Super.
После возвращения из армии он планирует стать режиссером. На Глеба Калюжного заводили уголовное дело об уклонении от воинской службы, однако позднее он сам явился на сборный пункт.
*Запрещен в РФ