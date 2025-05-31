Агент актера Глеба Калюжного опроверг слухи о его службе в Семёновском полку

31 мая 2025, 20:16

Глеб Калюжный (Instagram*/ kalyzhnyy)

Ходят слухи, что Глеб Калюжный служит в элитных войсках в Москве. СМИ упоминали, что речь идет о Семеновском полку. Агент звезды Григорий Сухов не подтвердил прессе эти данные. В разговоре с «Аргументами и Фактами» собеседник подчеркнул, что пока невозможно поговорить с молодым артистом.





Изначально 26-летний молодой человек хотел проходить службу в оркестровых войсках, чтобы продолжать заниматься музыкой. Позже он заявил, что готов служить, где угодно, но предпочел бы элиту.





«Армия есть армия. Я благодарен и судьбе, и Богу за то, что всё так происходит», — говорил Глеб Калюжный изданию Super.