«Играю в спрячь животик»: беременная третьим ребенком певица Рианна устроила откровенную фотосессию в душе

31 мая 2025, 20:15

Беременная третьим ребенком певица Рианна снялась в душе

Рианна (Фото: Instagram*/badgalriri)

Барбадосская певица Рианна устроила откровенную фотосессию в душе, будучи беременной третьим ребенком. Исполнительница пообещала «дерзкое лето».





Снимки вышли чувственными. На девушке было полупрозрачное кружевное нижнее белье с насыщенным цветочным принтом. Ее локоны были влажными и распущенными, а макияж практически отсутствовал.



Рианна (Фото: Instagram*/badgalriri)



«Это я играю в «спрячь животик» всю съемку! Это будет дерзкое лето», — поделилась Рианна.

