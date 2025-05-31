«Играю в спрячь животик»: беременная третьим ребенком певица Рианна устроила откровенную фотосессию в душе

Беременная третьим ребенком певица Рианна снялась в душе
Рианна (Фото: Instagram*/badgalriri)

Барбадосская певица Рианна устроила откровенную фотосессию в душе, будучи беременной третьим ребенком. Исполнительница пообещала «дерзкое лето».



Снимки вышли чувственными. На девушке было полупрозрачное кружевное нижнее белье с насыщенным цветочным принтом. Ее локоны были влажными и распущенными, а макияж практически отсутствовал.

Рианна (Фото: Instagram*/badgalriri)

«Это я играю в «спрячь животик» всю съемку! Это будет дерзкое лето», — поделилась Рианна.
У звезды два сына: RZA, которому два с половиной года и полуторагодовалый Риот. Пол будущего ребенка она не называет. Знаменитость периодически демонстрирует живот и выходит в свет, как и во время предыдущих беременностей.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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