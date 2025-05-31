«Играю в спрячь животик»: беременная третьим ребенком певица Рианна устроила откровенную фотосессию в душе
Беременная третьим ребенком певица Рианна снялась в душе
Барбадосская певица Рианна устроила откровенную фотосессию в душе, будучи беременной третьим ребенком. Исполнительница пообещала «дерзкое лето».
Снимки вышли чувственными. На девушке было полупрозрачное кружевное нижнее белье с насыщенным цветочным принтом. Ее локоны были влажными и распущенными, а макияж практически отсутствовал.
«Это я играю в «спрячь животик» всю съемку! Это будет дерзкое лето», — поделилась Рианна.У звезды два сына: RZA, которому два с половиной года и полуторагодовалый Риот. Пол будущего ребенка она не называет. Знаменитость периодически демонстрирует живот и выходит в свет, как и во время предыдущих беременностей.
*Запрещен в РФ