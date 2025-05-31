Анна Asti рассказала, как выбила себе зубы на сцене во время концерта

31 мая 2025, 18:12

Певица Анна Asti призналась, что выбила передние зубы на концерте

Анна Asti (Фото: Инстаграм* @asti)

Анна Asti вспомнила, что однажды выбила передние зубы на концерте. Об этом она сообщила в новом выпуске шоу «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео.







«У меня есть история про зубы, вы обалдеете! [Идет] концерт. У меня выпадает микрофон и отлетает. Мне не во что петь, поэтому мне дают другой. Я поворачиваюсь, начинаю петь и понимаю, что у меня зубы в рот провалились», — поделилась артистка.