Анна Asti рассказала, как выбила себе зубы на сцене во время концерта

Певица Анна Asti призналась, что выбила передние зубы на концерте
Анна Asti (Фото: Инстаграм* @asti)

Анна Asti вспомнила, что однажды выбила передние зубы на концерте. Об этом она сообщила в новом выпуске шоу «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео.



«У меня есть история про зубы, вы обалдеете! [Идет] концерт. У меня выпадает микрофон и отлетает. Мне не во что петь, поэтому мне дают другой. Я поворачиваюсь, начинаю петь и понимаю, что у меня зубы в рот провалились», — поделилась артистка.

По словам Анны, инцидент произошел, когда она исполняла всего лишь вторую песню из всей концертной программы. Быстро сориентировавшись, исполнительница незаметно выплюнула виниры.

При этом Asti продолжила петь. Единственное, о чем переживала звезда, чтобы не начать шепелявить.

*Запрещен в РФ

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