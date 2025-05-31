Анна Asti рассказала, как выбила себе зубы на сцене во время концерта
Певица Анна Asti призналась, что выбила передние зубы на концерте
Анна Asti вспомнила, что однажды выбила передние зубы на концерте. Об этом она сообщила в новом выпуске шоу «Натальная карта», опубликованном на платформе VK Видео.
«У меня есть история про зубы, вы обалдеете! [Идет] концерт. У меня выпадает микрофон и отлетает. Мне не во что петь, поэтому мне дают другой. Я поворачиваюсь, начинаю петь и понимаю, что у меня зубы в рот провалились», — поделилась артистка.
По словам Анны, инцидент произошел, когда она исполняла всего лишь вторую песню из всей концертной программы. Быстро сориентировавшись, исполнительница незаметно выплюнула виниры.
При этом Asti продолжила петь. Единственное, о чем переживала звезда, чтобы не начать шепелявить.
*Запрещен в РФ