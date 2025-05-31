Звезда «Физрука» Владимир Сычев оказался на операционном столе
Актер Владимир Сычев поехал в больницу на операцию, о чем сообщил подписчикам в социальных сетях. Деталей мужчина раскрывать не стал.
«Ребятулечки, привет мои хорошие. Ну что, всем вам хороших выходных, а мне удачной операции сегодня. Надеюсь, что все пройдет благополучно», — поделился артист.
Уже через несколько часов он сообщил, что ему пока не разрешают вставать. Медсестра везла его в кресле-коляске. Шоумен выразил надежду, что такое положение дел продлится недолго.
В марте Владимир Сычев рассказывал о жизни в 90-е годы. По словам знаменитости, творческого прорыва в его жизни могло бы и не быть, если бы он не свернул вовремя с «кривой дорожки».
*Запрещен в РФ