Звезда «Физрука» Владимир Сычев оказался на операционном столе

31 мая 2025, 19:34

Владимир Сычев (Фото: Instagram*/vladimirsychev)

Актер Владимир Сычев поехал в больницу на операцию, о чем сообщил подписчикам в социальных сетях. Деталей мужчина раскрывать не стал.







«Ребятулечки, привет мои хорошие. Ну что, всем вам хороших выходных, а мне удачной операции сегодня. Надеюсь, что все пройдет благополучно», — поделился артист.