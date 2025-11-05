Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт явились в суд по делу о контрабанде наркотиков

05 ноября 2025, 16:01

Аглая Тарасова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актриса Аглая Тарасова вместе с матерью, народной артисткой России Ксенией Раппопорт, прибыла на заседание суда в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.