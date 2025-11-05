Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт явились в суд по делу о контрабанде наркотиков
Актриса Аглая Тарасова вместе с матерью, народной артисткой России Ксенией Раппопорт, прибыла на заседание суда в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, Тарасова и Раппопорт приехали на черной BMW с водителем. Первой в здание суда зашла Раппопорт, обе актрисы скрыли глаза под темными очками. Отмечается, что на первое заседание, где Тарасовой избирали меру пресечения, её мать не присутствовала и навестила дочь лишь через несколько дней.
Сегодня суд приступил к рассмотрению дела Тарасовой по существу. Ранее, на прошлой неделе, ей продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 января.
По версии следствия, артистка проходит по делу о контрабанде наркотических веществ. Подробности обвинения и позиция защиты пока не разглашаются.
