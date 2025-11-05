Продюсер Дворцов: венчание SHAMAN и Мизулиной пройдет во время медового месяца
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. В беседе с изданием «Абзац» продюсер Сергей Дворцов предположил, когда пара повенчается.
По его словам, мероприятие состоится позже — во время медового месяца, который молодожены планируют провести в Сочи или Крыму.
Отношения Дронова и Мизулиной начали развиваться еще до развода артиста. В январе 2025 года они вместе встречали Новый год, а весной певец подтвердил роман. Осенью Екатерина появилась на публике с помолвочным кольцом.
Теперь пара официально оформила отношения, выбрав для этого регион, который, по словам Дворцова, занимает особое место в сердце Ярослава.
