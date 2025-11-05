Продюсер Дворцов: венчание SHAMAN и Мизулиной пройдет во время медового месяца

05 ноября 2025, 15:56

Екатерина Мизулина и Егор Дронов (Фото: Telegram/shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поженились в Донецке. В беседе с изданием «Абзац» продюсер Сергей Дворцов предположил, когда пара повенчается.