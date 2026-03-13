«Пупсика вам в ленту»: Климова показала милые снимки младшей дочери — фото
Актриса Климова показала милые снимки младшей дочери
Екатерина Климова развеселила подписчиков серией забавных кадров с младшей дочерью Беллой.
Пока актриса была занятой, девочка незаметно взяла её телефон и наделала целую подборку смешных селфи. Позже Климова обнаружила снимки и, судя по реакции, не смогла удержаться — сразу поделилась ими в личном блоге в запрещённой соцсети.
«Пупсика вам в ленту! А у вас бывает такое: открываешь свой телефон, заходишь в раздел фото, а там эти детские рожицы?» — спросила Екатерина.
У артистки четверо детей. Старшая дочь Елизавета родилась в браке с Ильёй Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней — от Игоря Петренко, а младшую дочь Беллу актриса родила от Гелы Месхи.