«Пупсика вам в ленту»: Климова показала милые снимки младшей дочери — фото

13 марта 2026, 13:57

Актриса Климова показала милые снимки младшей дочери

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Климова развеселила подписчиков серией забавных кадров с младшей дочерью Беллой.





Пока актриса была занятой, девочка незаметно взяла её телефон и наделала целую подборку смешных селфи. Позже Климова обнаружила снимки и, судя по реакции, не смогла удержаться — сразу поделилась ими в личном блоге в запрещённой соцсети.





«Пупсика вам в ленту! А у вас бывает такое: открываешь свой телефон, заходишь в раздел фото, а там эти детские рожицы?» — спросила Екатерина.

Дочь Екатерины Климовой Белла (Фото: Instagram*/klimova___ekaterina)

