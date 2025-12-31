Аглая Тарасова пряталась от посетителей в подмосковном ресторане

31 декабря 2025, 10:47

Актриса Аглая Тарасова отмечала Новый год в подмосковном ресторане с подругами

Аглая Тарасова (Фото: Инстаграм*/aglayatarasova)

Осужденная за наркотики актриса Аглая Тарасова отмечала Новый год в одном из ресторанов в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.