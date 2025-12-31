Аглая Тарасова пряталась от посетителей в подмосковном ресторане
Осужденная за наркотики актриса Аглая Тарасова отмечала Новый год в одном из ресторанов в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, звезда «Холопа» с подругами посетила ресторан русской кухни «Марья Моревна» в Звенигороде. Вместе с ней в заведении находилась актриса Юлия Топольницкая.
Тарасова пришла в темной толстовке с капюшоном, вероятно, чтобы спрятаться от людей. Как говорится публикации, из заказанных блюд были красная икра и заливная рыба, а актриса пила светлое пиво.
Напомним, задержали 28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. В ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 грамма масла каннабиса. Актриса прилетела из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.
