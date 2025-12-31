Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Долиной

31 декабря 2025, 10:31

Дед Мороз из Кузьминок посоветовал Долиной не унывать из-за потери квартиры

Лариса Долина (Фото: Инстаграм*/larisa.dolina.official)

Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» рекомендовал певице Ларисе Долиной не терять присутствия духа в сложные для нее времена. Об этом сообщает NEWS.ru.





Собеседник издания посоветовал артистке обратиться за поддержкой к родным и близким. Он отметил, что потеря квартиры — не самое страшное в жизни.



Дед Мороз привел в пример историю юмориста Николая Бандурина, чей дом несколько лет назад сгорел дотла перед Новым годом. Несмотря на это, артист не сдался, восстановил свое жилище и сохранил жизнелюбие.

«Желаю Долиной, чтобы черная полоса в ее жизни поскорее уступила место белой», — добавил собеседник издания.