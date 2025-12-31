Дед Мороз из Москвы обратился к потерявшей квартиру Долиной
Дед Мороз из Кузьминок посоветовал Долиной не унывать из-за потери квартиры
Дед Мороз из московской «Усадьбы в Кузьминках» рекомендовал певице Ларисе Долиной не терять присутствия духа в сложные для нее времена. Об этом сообщает NEWS.ru.
Собеседник издания посоветовал артистке обратиться за поддержкой к родным и близким. Он отметил, что потеря квартиры — не самое страшное в жизни.
Дед Мороз привел в пример историю юмориста Николая Бандурина, чей дом несколько лет назад сгорел дотла перед Новым годом. Несмотря на это, артист не сдался, восстановил свое жилище и сохранил жизнелюбие.
«Желаю Долиной, чтобы черная полоса в ее жизни поскорее уступила место белой», — добавил собеседник издания.Ранее сообщалось, что первый сольный концерт певицы в 2026 году, запланированный на 27 января, могут отменить из-за низких продаж.