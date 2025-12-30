Жена знаменитого музыканта спасла авто из кипятка
Жене вокалиста Jane Air Антона Лиссова пришлось срочно спасать автомобиль из кипятка после коммунальной аварии в Санкт-Петербурге. Об этом пишет 78.ru.
Причиной инцидента стал прорыв трубы. Горячая вода затопила улицу, а из-за морозной погоды над районом поднялся плотный пар, почти полностью скрывший происходящее и ухудшивший видимость. Лиссов опубликовал кадры с балкона и рассказал, что вода разошлась на большое расстояние, а его супруге пришлось перегнать машину подальше.
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что выход воды на поверхность уже удалось локализовать. На участке ограничили движение транспорта, в ближайших домах временно отключили отопление, при этом водоснабжение продолжается. По оценке компании, ремонт займет около 13 часов.
