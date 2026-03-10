«Быстро и качественно»: Аглая Тарасова решила распродать часть своего гардероба

10 марта 2026, 22:16

Аглая Тарасова ищет помощника для продажи своей одежды

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* / @aglayatarasova)

Актриса Аглая Тарасова сообщила поклонникам, что планирует расстаться с частью своего гардероба. В личном блоге 31-летняя артистка рассказала, что собирается продать некоторые вещи и сейчас ищет человека, который поможет организовать этот процесс.





По словам Тарасовой, ей нужен специалист с опытом, способный быстро и грамотно заняться продажей одежды. При этом актриса не уточнила, какие именно вещи собирается выставить на продажу и где именно будет проходить распродажа.





«Нужна помощь с продажей вещей, в частности одежды. Ищу человека, который умеет делать это быстро и качественно», — написала она в соцсетях.