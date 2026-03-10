Достижения.рф

Бьянка решила кардинально обновить внешность к весне

Певица Бьянка планирует похудеть и сменить причёску
Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певица Бьянка поделилась с поклонниками планами на весеннее преображение. Артистка призналась, что с приходом нового сезона ей захотелось обновлений — как во внешности, так и в настроении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам исполнительницы, первым делом она намерена заняться фигурой и похудеть примерно на шесть килограммов. Кроме того, Бьянка задумалась о переменах в образе: певица хочет укоротить длину волос и сделать челку, чтобы освежить внешний вид.

Артистка с юмором отметила, что подобные желания вполне типичны для весны, когда хочется перемен и нового настроения. Поклонники уже активно обсуждают будущий образ певицы и гадают, какой именно стиль она выберет на этот раз.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

