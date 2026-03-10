Бьянка решила кардинально обновить внешность к весне

10 марта 2026, 22:02

Певица Бьянка планирует похудеть и сменить причёску

Бьянка (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певица Бьянка поделилась с поклонниками планами на весеннее преображение. Артистка призналась, что с приходом нового сезона ей захотелось обновлений — как во внешности, так и в настроении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».