Бьянка решила кардинально обновить внешность к весне
Певица Бьянка поделилась с поклонниками планами на весеннее преображение. Артистка призналась, что с приходом нового сезона ей захотелось обновлений — как во внешности, так и в настроении. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам исполнительницы, первым делом она намерена заняться фигурой и похудеть примерно на шесть килограммов. Кроме того, Бьянка задумалась о переменах в образе: певица хочет укоротить длину волос и сделать челку, чтобы освежить внешний вид.
Артистка с юмором отметила, что подобные желания вполне типичны для весны, когда хочется перемен и нового настроения. Поклонники уже активно обсуждают будущий образ певицы и гадают, какой именно стиль она выберет на этот раз.
