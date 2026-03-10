«Слишком рано»: Анастасия Волочкова раскрыла детали повторной операции на суставе
Анастасия Волочкова рассказала о состоянии после повторной операции на суставе
Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём состоянии после операции на тазобедренном суставе. Подробностями она поделилась в беседе с kp.ru.
Артистка сообщила, что в настоящее время проходит восстановление. Из-за этого второй запланированный концерт после хирургического вмешательства пройдёт без её танцевальных номеров.
«Была у докторов наших, профессоров сегодня. Гематома ещё есть, шов заживает», — заявила она.Отметим, что операцию по замене компонентов тазобедренного сустава Волочковой провели в Германии в феврале. Причиной стало стирание хрящевой ткани. После первой операции балерина вернулась в Россию и, по её собственным словам, слишком рано возобновила тренировки. Из-за нагрузки у неё разошлись швы, что привело к необходимости повторного хирургического вмешательства.