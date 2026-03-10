«Слишком рано»: Анастасия Волочкова раскрыла детали повторной операции на суставе

10 марта 2026, 21:16

Анастасия Волочкова рассказала о состоянии после повторной операции на суставе

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём состоянии после операции на тазобедренном суставе. Подробностями она поделилась в беседе с kp.ru.





Артистка сообщила, что в настоящее время проходит восстановление. Из-за этого второй запланированный концерт после хирургического вмешательства пройдёт без её танцевальных номеров.

«Была у докторов наших, профессоров сегодня. Гематома ещё есть, шов заживает», — заявила она.