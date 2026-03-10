«При всей хрупкости»: Отар Кушанашвили объяснил, почему боялся Анжелику Варум

10 марта 2026, 21:56

Отар Кушанашвили рассказал об угрозах со стороны Анжелики Варум в молодости

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, что в молодости опасался певицы Анжелики Варум. Эпизод из прошлого он припомнил в рамках шоу «Пожалуйста, не рассказывай».





Причиной страха стало строгое предупреждение от певицы. В те годы журналист часто отдыхал в одной компании с Леонидом Агутиным. Компания любила проводить время шумно, и Варум внимательно следила за тем, чтобы муж не увлекался спиртным. Однажды певица обратилась к Кушанашвили напрямую.

«Сказала мне: «Увижу, что ты пьёшь с Лёней, поддерживаешь его в этом, — тебе несдобровать». А мы боялись Анжелики», — рассказал Отар.