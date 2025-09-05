Аглаю Тарасову убрали из рекламы «Холопа-3» после задержания с наркотиками
Актрису Аглаю Тарасову, вероятно, исключили из актёрского состава предстоящей комедии «Холоп-3» из-за скандала, связанного с делом о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источников, официальные заявления от создателей картины пока не поступали. Однако имя актрисы исчезло из промоматериалов и соцсетей проекта, что может свидетельствовать о её исключении. Ранее она рассматривалась как одна из участниц съёмочной группы.
Поводом стала ситуация, произошедшая в аэропорту Домодедово. Тарасову задержали после возвращения из Израиля. В её багаже обнаружили вейп с жидкостью, содержащей запрещённое вещество. В отношении артистки возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей до семи лет лишения свободы.
На первом судебном заседании суд избрал Тарасовой меру пресечения в виде запрета определённых действий сроком на два месяца. Ей запрещено пользоваться связью, интернетом и покидать дом в ночное время.
Следствие настаивало на более жёстких ограничениях, ссылаясь на якобы игнорирование повесток. Однако защита актрисы утверждает, что она сама планировала явиться к следователю, а ранее отсутствовала по уважительной причине – из-за лечения. Израильское гражданство, которое было обнаружено у Тарасовой, она добровольно сдала, и скрываться, по её словам, не собирается.
Ранее Аглая Тарасова исполняла одну из главных ролей в фильмах популярной комедийной франшизы. Пока остаётся неизвестным, будет ли она заменена в проекте другим артистом или сценарий подвергнется изменениям.
