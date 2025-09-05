Аглаю Тарасову убрали из рекламы «Холопа-3» после задержания с наркотиками

05 сентября 2025, 20:33

Аглая Тарасова (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актрису Аглаю Тарасову, вероятно, исключили из актёрского состава предстоящей комедии «Холоп-3» из-за скандала, связанного с делом о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.