«Агрессивный человек»: Гай Пирс обвинил в сексуальных домогательствах* Кевина Спейси

Гай Пирс (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актёр Гай Пирс, получивший номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Бруталист», обвинил в сексуальных домогательствах* своего коллегу Кевина Спейси.
По его словам, во время съёмок фильма «Секреты Лос-Анджелеса» в 1997 году Спейси приставал к нему. В то время Пирс был ещё слишком молод, поэтому боялся агрессивного коллегу.
65-летний Спейси в личном блоге опубликовал видеообращение к Пирсу.
Также он отметил, что съёмки фильма проходили 28 лет назад. За это время Пирс неоднократно мог обратиться к нему напрямую, если что-то произошло или если его что-то волновало.
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65-летний Спейси в личном блоге опубликовал видеообращение к Пирсу.
«Мне нечего скрывать. Но, Гай, тебе нужно повзрослеть. Ты не жертва», – заявил актёр.Кевин Спейси (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Также он отметил, что съёмки фильма проходили 28 лет назад. За это время Пирс неоднократно мог обратиться к нему напрямую, если что-то произошло или если его что-то волновало.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Анастасия Чинкова