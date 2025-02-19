«Я бы обрушил эту передачу, но сцепил зубы»: Леонид Якубович о том, как над ним глумились комики из «ЧБД»

Леонид Якубович (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Леонид Якубович рассказал, как над ним глумились комики из шоу «Что было дальше?». Он отметил, что согласился стать гостем программы только из-за просьбы Нурлана Сабурова.
Телеведущий несколько месяцев назад принял участие в шоу «ЧБД». Якубовичу не понравилась манера поведения шоуменов, поэтому он отказался рассказывать свою историю и покинул съёмочную площадку.
Народный артист России провёл мастер-класс для студентов МГИМО. Один из них задал вопрос о шоу. Якубович отметил, что к нему приехал Сабуров и лично пригласил на передачу.
Он подчеркнул, что мог бы предложить действительно соблюдать традиции «Поля чудес» и начать раздавать помидоры по всему залу. Он бы заставил это сделать одного из комиков, чем сорвал бы передачу.
Якубович заявил. что Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Алексей Щербаков и Эмир Кашоков не являются профессионалами своего дела. Им следует поучиться тому, как вести себя с гостями. А предложение об участии телеведущий принял только потому, что поступило оно от Сабурова, которого он уважает.
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Народный артист России провёл мастер-класс для студентов МГИМО. Один из них задал вопрос о шоу. Якубович отметил, что к нему приехал Сабуров и лично пригласил на передачу.
«Я ему сказал: «Вы поаккуратнее, ребята». Их сбить можно в одну секунду. Я не стал в середине их трогать, потому что понимал, что они работают. Я бы обрушил эту передачу до того, как ушёл. Поэтому они один раз подарили баночку с помидорами такую, потом такую, потом вот такую», – заявил ведущий «Поля чудес».Якубович отметил, что мог бы резко поставить молодых комиков на место, поскольку они постоянно делали акцент на шоу, которое ведёт и гость. Но Леонид Аркадьевич посчитал неуместным срывать шоу и из уважения к ведущим и зрителям «сцепил зубы».
Он подчеркнул, что мог бы предложить действительно соблюдать традиции «Поля чудес» и начать раздавать помидоры по всему залу. Он бы заставил это сделать одного из комиков, чем сорвал бы передачу.
Якубович заявил. что Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Алексей Щербаков и Эмир Кашоков не являются профессионалами своего дела. Им следует поучиться тому, как вести себя с гостями. А предложение об участии телеведущий принял только потому, что поступило оно от Сабурова, которого он уважает.
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Анастасия Чинкова