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«Я бы обрушил эту передачу, но сцепил зубы»: Леонид Якубович о том, как над ним глумились комики из «ЧБД»

Леонид Якубович (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Якубович (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Леонид Якубович рассказал, как над ним глумились комики из шоу «Что было дальше?». Он отметил, что согласился стать гостем программы только из-за просьбы Нурлана Сабурова.
Телеведущий несколько месяцев назад принял участие в шоу «ЧБД». Якубовичу не понравилась манера поведения шоуменов, поэтому он отказался рассказывать свою историю и покинул съёмочную площадку.

Народный артист России провёл мастер-класс для студентов МГИМО. Один из них задал вопрос о шоу. Якубович отметил, что к нему приехал Сабуров и лично пригласил на передачу.

«Я ему сказал: «Вы поаккуратнее, ребята». Их сбить можно в одну секунду. Я не стал в середине их трогать, потому что понимал, что они работают. Я бы обрушил эту передачу до того, как ушёл. Поэтому они один раз подарили баночку с помидорами такую, потом такую, потом вот такую», – заявил ведущий «Поля чудес».
Якубович отметил, что мог бы резко поставить молодых комиков на место, поскольку они постоянно делали акцент на шоу, которое ведёт и гость. Но Леонид Аркадьевич посчитал неуместным срывать шоу и из уважения к ведущим и зрителям «сцепил зубы».

Он подчеркнул, что мог бы предложить действительно соблюдать традиции «Поля чудес» и начать раздавать помидоры по всему залу. Он бы заставил это сделать одного из комиков, чем сорвал бы передачу.

Якубович заявил. что Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров, Алексей Щербаков и Эмир Кашоков не являются профессионалами своего дела. Им следует поучиться тому, как вести себя с гостями. А предложение об участии телеведущий принял только потому, что поступило оно от Сабурова, которого он уважает.

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Передозировка наркотиками, разрушительная любовь и тайна клуба «27»: как жил музыкант Курт Кобейн
20 февраля 2025, 10:52

Курт Кобейн (Фото: кадр из видео The Man Who Sold The World (Live On MTV Unplugged, 1993 / Rehearsal))

20 февраля американскому певцу, автору песен, музыканту и художнику Курту Кобейну могло бы исполниться 58 лет. Он стал кумиром миллионов благодаря созданию рок-группы Nirvana, которая считается феноменальным явлением в музыкальной культуре.
Подробности о его биографии и интересных фактах расскажет редакция «Радио 1».

Биография Курта Кобейна


Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, неподалеку от Сиэтла. Его отец был механиком на станции техобслуживания, а мать одно время работала воспитательницей, а затем — официанткой в баре. Помимо родителей Курта опекали и другие родственники.

Интерес музыке у Кобейна проявился еще в возрасте 2 лет. В детстве мальчику нравились группы «The Beatles» и «The Monkees». Он часто посещал репетиции родных дяди и тети, которые выступали в составе кантри-ансамбля. В 7 лет тетя Мари Эрл преподнесла в подарок Курту детскую ударную установку.

Еще через год в жизни Кобейна произошло событие, которое негативно отразилось на его психическом здоровье. Родители мальчика развелись, в результате чего Курт стал замкнутым, агрессивным и циничным. Одно время Кобейн жил с матерью, однако потом переехал к отцу в Монтесано. В этот период покончил с собой родной дядя, которого будущий музыкант очень любил.

Вскоре отец Кобейна женился во второй раз. Парень не ладил с новой пассией папы, поэтому съехал от него. В подростковом возрасте будущий рок-исполнитель поочередно обитал у родственников. Примечательно, что иногда Курт ночевал под мостом через реку Уишка в Абердине. Это вдохновило его на песню «Something In The Way» и дало название концертному альбому «From The Muddy Banks Of the Wishkah» («С мутных отмелей Уишки»).


Как Курт Кобейн начал заниматься музыкой


В 14 лет Кобейн научился играть на гитаре, причем его первым наставником стал Уоррен Мейсон, музыкант из «The Beachcombers». После окончания школы парень устроился на работу, а в 1986 году на восемь дней попал в тюрьму за незаконное проникновение на чужую территорию и распитие алкоголя.

В 1985 году Курт Кобейн основал музыкальную группу «Fecal Matter» («Фекальный вопрос» / «Фекальное вещество»). У коллектива числилось семь композиций, но, так и не выпустив ни одного диска, группа распалась. Этот опыт повлиял на дальнейшую творческую биографию музыканта. Вскоре друг Курта Крист Новоселич предложил создать рок-группу.

Первое время фронтменом коллектива был именно Новоселич. Он играл на гитаре и пел, Кобейн же сидел за ударными. Потом Курта заменил барабанщик Аарон Букхард, а Крист взял в руки бас-гитару. Позднее появился ударник Чэд Ченнинг.


Группа «Nirvana»


Музыканты никак не могли найти подходящее название для своей группы — Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss и Pen Cap Chew. В итоге они остановились на «Nirvana». В 1988 году появился сингл группы под названием «Love Buzz/Big Cheese», а на следующий год группа выпустила первый альбом «Bleach». Песни, которые Курт Кобейн исполнял в составе «Nirvana», стали соединением стилей панк и поп.

В 1991 году вышел альбом «Nevermind», который принес группе всемирную известность. Композиция «Smells Like Teen Spirit», долгое время продержавшись на вершинах хит-парадов, стала настоящим гимном поколения. После выхода этой песни альбомы «Nirvana» расходились миллионными тиражами.

Каждый концерт участник группы имел тысячи преданных фанатов. Однако Кобейн испытывал от подобной популярности дискомфорт. Музыканта раздражало, что он стал кумиром широких масс. Тем не менее представители СМИ назвали группу «Nirvana» «флагманом поколения Х».

Курт Кобейн (Фото: кадр из видео Lithium)

Курт стремился, чтобы его отождествляли с направлением независимого рока, поэтому следующий альбом «In Utero», вышедший в 1993 году, американский рок-исполнитель сделал преднамеренно мрачным. Альбом не имел такого успеха, как предыдущий, но занял лидирующие места в чартах. Наиболее успешными стали песни «About a Girl», «You Know You’re» и другие. Клипы на эти композиции завоевали популярность во всем мире.

Поклонникам музыканта понравилась и кавер-версия на песню «And I Love Her», которую исполняла группа «The Beatles». В интервью Курт не раз отмечал, что в детстве любил слушать композиции популярного коллектива из Великобритании.

Лучшие песни


«Come as You Are» — одна из немногих песен, которые музыканты «Nirvana» записали на репетиции на демокассету для продюсера, еще не начав работу над альбомом «Nevermind» в 1991 году. Кобейн записал гитарное соло с двух попыток. Кобейн во время записи пропел фразу «And I don’t have a gun» слишком рано, но ошибку решили сохранить на записи.

Успех «Smells Like Teen Spirit» позволил альбому подняться на первое место в чартах 1992 года. Teen Spirit – марка дезодоранта, которым пользовалась тогдашняя девушка Курта, Тоби Вэйл.

«Lithium» — композиция с альбома «Nevermind». Музыкант определял ее как «песню о парне, от которого ушла девушка и он размышляет…».

«The Man Who Sold The World». Группа исполнила кавер-версию песни Дэвида Боуи на концерте MTV Unplugged in New York в 1993 году. Сам Боуи потом жаловался, что многие считали его оригинал кавером на песню группы Nirvana.

«Rape Me» — этот трек был в альбоме «In Utero». «Nirvana» решила сыграть «Rape Me» на MTV Video Music Awards 1992 года. Организаторы запретили это делать, однако Курт в начале выступления сыграл первые аккорды песни и пропел ее первую строчку.

«Heart-Shaped Box». Данная песня входи в состав альбома «In Utero». Кобейн говорил, что на написание композиции его сподвигла передача о больных раком детях. Биографы же говорили, что он лукавил, и песня была посвящена Кортни Лав, которая и подарила ему шкатулку в форме сердца.

Курт Кобейн и Кортни Лав


Личная жизнь Курта Кобейна связана с именем лишь одной избранницы. Музыкант познакомился с будущей женой в 1990 году на концерте в одном из клубов Портленда, где оба выступали в составе своих групп. По словам Кортни, она заприметила Курта еще в 1989 году на концерте «Nirvana» и моментально проявила к нему интерес, однако певец игнорировал девушку.

Кортни Лав (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Позже исполнитель объяснил свое поведение желанием подольше побыть холостяком, хотя своим товарищам он признавался, что девушка вызывала у него большой интерес, благодаря чему и состоялось их дальнейшее знакомство. Между Куртом и Кортни завязался роман, а в начале 1992-го певица узнала о беременности. Уже в феврале того же года пара узаконила свои отношения.

Церемония бракосочетания прошла на гавайском пляже Вайкики. 18 августа 1992 года у пары появилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн. Супругов едва не лишили родительских прав из-за слишком откровенного интервью Лав, в котором она рассказала о своем пристрастии к наркотикам. Опека посчитала, что такая мама представляет угрозу для ребенка. Анализы принудили сдавать и Кобейна, чему он противился.

Проблемы со здоровьем


Проблемы со здоровьем у знаменитого певца были с детства. Кобейну диагностировали маниакально-депрессивный психоз, в результате чего он вынужден был принимать психостимуляторы. В юности Курт пристрастился к наркотикам, и это увлечение переросло в полноценную зависимость. На это также повлиял и тот факт, что среди родных Кобейна присутствовали алкоголики и психически нездоровые — дяди музыканта со стороны отца совершили самоубийство.

После экспериментов с разными наркотическими веществами фронтмен «Nirvana» перешел на героин. В 1993 году Кобейн перенес тяжелую передозировку этим наркотиком. За пару недель до смерти друзья уговорили Курта пройти курс реабилитации, откуда артист сбежал на следующий же день.

Что такое клуб «27» и как с ним связан Курт Кобейн


Одно из самых загадочных совпадений в истории рок-н-ролла — «Клуб 27», который объединяет умерших в 27 лет музыкантов. Термин обрел популярность после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Помимо солиста «Nirvana», в основную семерку клуба вошли Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Эми Уайнхаус. Со временем в него стали «принимать» и других знаменитостей — кинематографистов, художников и писателей.

5 апреля 1994 года Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. На момент смерти музыкант находился под действием героина. Есть версии, что это было убийство. Тело Кобейна пролежало в пустом доме три дня.

Причина смерти Курта Кобейна


Тело музыканта обнаружили 8 апреля 1994 года в его доме. Электрик Гэри Смит, который приехал к Кобейнам для установки сигнализации, первым увидел мертвого Курта. После нескольких звонков в дверь Смит зашел в гараж и поднялся в оранжерею, где через стеклянную дверь увидел мужчину без признаков жизни. Сначала электрик подумал, что кто-то спит, но затем увидел кровь и ружье.

Учитывая имевшие место инциденты с передозировкой, правоохранители составили формальный протокол, по которому исполнитель ввел себе чрезмерную дозу наркотика и застрелился из ружья. Возле тела была обнаружена и предсмертная записка. Причиной смерти названо именно самоубийство.

Фанаты группы до сих пор уверены в том, что смерть Курта Кобейна подстроили, а предположение сотрудников полиции о том, что кумир миллионов застрелился, ошибочно. 10 апреля 1994 года состоялась публичная панихида по Кобейну. Тело певца кремировали, а прах был разделен на 3 части.

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Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?
20 февраля 2025, 10:20

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Совсем недавно звезда «Дома-2» Ирина Пинчук с размахом отметила 30-летие и выглядела весьма счастливой, но все закончилось, как только злоумышленники взломали блог Арая. Похоже, что бывшие участники телестройки стоят на пороге развода. Что происходит в жизни семейной пары расскажет «Радио 1».

Что произошло в семье Пинчук и Чобаняна


Причины развода Ирины Пинчук с мужем кроются в том, что профиль Арая был взломан, и в Интернете появились интимные переписки Чобаняна с другими женщинами, а также компрометирующие фотографии, включая снимки с несовершеннолетней девушкой, сделанные несколько лет назад.

Изначально Ирина старалась поддерживать мужа и защищать его от нападок недоброжелателей. Однако вскоре ее терпение иссякло. Поздним вечером она шокировала подписчиков неожиданным заявлением: «Мы разводимся». В своем посте Ирина призналась, что последние дни были для нее крайне тяжелыми, и она не может больше скрывать разрыв в отношениях.

«Я снова провожу ночь в стрессе и задаюсь вопросом: почему я должна молчать? Сейчас 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется от волнения», — написала она в своих социальных сетях.

Ирина также упомянула о девушке по имени Карина из Ростова-на-Дону, с иронией отметив, что она является подругой их семьи. Якобы Арай планировал навестить ее и продемонстрировать свои кулинарные способности. Но, конечно, речь шла не только о кулинарии.

«Когда так хочется, чтобы кто-то пришел и приготовил что-то вкусное. А то Ира не готовит. Еще нужно объяснять? Вдруг вы не знаете, как общаться с друзьями», — сыронизировала блогер.

Узнав о тайной переписке, у Ирины началась истерика. Блогер заявила, что подает на развод и назвала Арая ничтожеством. Интересно, что всего за несколько часов до своих откровений Ирина делилась с подписчиками радостными моментами отдыха с мужем и друзьями. На 30-летие Арай Чобанян подарил супруге часы Rolex и с шуткой заявил, что больше не является альфонсом.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Telegram @pinchulli)

Совместные пластические операции


И Ирина, и Арай стали известны благодаря участию в «Доме-2», но их роман расцвел именно за пределами телешоу. До встречи с Ириной Арай пытался построить отношения с Лилией Четрару, но это не увенчалось успехом. Зато с Ириной они нашли общий язык, что стало основой их крепкого союза. В 2019 году пара решилась на совместные пластические операции: Ирина увеличила грудь до пятого размера, а Арай скорректировал форму носа.

В июне 2021 года они объявили о своей свадьбе, а уже в июле у них родился сын Давид. Ирина активно делилась с подписчиками радостными моментами из жизни, включая кадры с рождения малыша и свои будни как матери. Давид не стал единственным ребенком в семье. 1 декабря на свет появился еще один сын, Алан. Ирина оригинально сообщила о пополнении: она подговорила друзей встретить Арая в аэропорту с табличкой «Ты станешь отцом дважды» и аниматорами, наряженными в пупсов в голубых и розовых костюмах.

Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук
Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

После рождения второго сына Ирина решила сделать абдоминопластику, так как кожа сильно растянулась во время беременности, и ей было необходимо хирургическое вмешательство. Она стремилась оставаться привлекательной для своего, как оказалось, ветреного мужа.

Кроме того, Ирина Пинчук была крайне возмущена тем, что супруг изменял ей в самые трудные моменты жизни.

«Представьте, я лежу под капельницами, жизнь ребенка на кону, принимаю таблетки. В это время он — к другим телкам! И так постоянно! Хотите доказательства — они будут!» — написала Ирина в социальных сетях.


Арай отреагировал на обвинения в измене


Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)

Чобанян некоторое время предпочитал не комментировать произошедшее, но сегодня решил высказаться. Блогер заявил, что постарается с достоинством преодолеть трудности, с которыми столкнулся.

«Темные времена выявляют светлых людей. Время покажет, и вы узнаете всю правду», — написал Арай в своем блоге.

Ирина сообщила, что друзья ее мужа попросили ее удалить информацию, в которой она раскрыла детали его измены. Близкие Арая готовы сделать всё возможное, чтобы защитить его репутацию.

«Они утверждают, что ничего этого не было. Готовы даже пройти детектор лжи. Представляете? Вот такие дела. Друзья Арая, я сама могу разобраться в ситуации. Мне не нужны ваши слова, оправдания или попытки успокоить меня», — подчеркнула Пинчук.

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Муцениеце показала, как Дранга учил ее дочь Мию играть в боулинг
20 февраля 2025, 10:12

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце опубликовала видео, в котором ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, учит дочь актрисы Мию играть в боулинг.
Так, Муцениеце вместе с дочерью и новым мужчиной отправилась развлекаться в боулинг. Ей так понравилось, как Петр проводил время с ее дочерью, что актриса решила продемонстрировать это поклонникам, опубликовав соответствующее видео.

На видео мужчина одной рукой поддерживал девочку, а другой бросал шары, в то время как девочка улыбалась и с интересом смотрела на игру Дранги.

Поклонники тут же отметили теплое общение между ребенком и новым избранником Муцениеце. Подписчики похвалили Петра за хорошее отношение к дочери возлюбленной.

Слухи о романе Агаты и Петра появились в конце 2024 года. Известно, что влюбленные вместе отметили Новый год и уже познакомились с родителями друг друга. О своих отношениях они публично не говорят.

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Алкоголизм, роман с Варнавой и тайное рождение дочери: обратная сторона жизни шоумена Дмитрия Хрусталева
20 февраля 2025, 10:00

Дмитрий Хрусталев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дмитрий Хрусталёв — российский телеведущий, актёр и комик, ставший известным благодаря участию в популярном шоу «Comedy Club». Его находчивость и способность создавать радостное настроение очаровывали зрителей, но в реальности он годами страдал от алкогольной зависимости и не мог наладить личную жизнь. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Поступал в институт ради КВН


Дмитрий Хрусталёв родился в Ленинграде 20 февраля 1979 года и с раннего возраста воспитывался матерью и бабушкой. Его мама, мечтавшая о сценической карьере, с детства прививала ему интерес к публичным выступлениям. Сначала он начал заниматься бальными танцами, а позже активно участвовал в школьных театральных постановках. Эти занятия приносили ему радость и удовольствие от общения с аудиторией.

После школы Хрусталёв не стал поступать в театральный вуз, а выбрал аграрную академию, чтобы стать частью команды КВН. В академии с клубом шутников не срослось, и он без раздумий перевелся в университет аэрокосмического приборостроения, где стал капитаном команды весёлых и находчивых.

Личная жизнь


Дмитрий Хрусталёв, популярный комик и телеведущий, предпочитает не распространяться о своей личной жизни, особенно о романтических отношениях. Однако некоторые сведения всё же становятся известны публике.

Так, первой его большой любовью была юрист Виктория Дейчук, с которой он провел почти десять лет. Несмотря на длительность их отношений, пара так и не решила узаконить свои чувства. Хрусталёв объясняет это тем, что со временем страсть угасла, и он считает, что не стоит продолжать отношения, когда они перестают приносить радость. Тем не менее, он всегда готов поддержать тех, кто был рядом с ним долгое время. В качестве знака благодарности за совместные годы он подарил бывшей избраннице квартиру и автомобиль.

Екатерина Вернава и Дмитрий Хрусталев (Фото:Instagram*@ kativarnava)

Затем в его жизни появилась Екатерина Варнава, с которой у него завязался бурный роман в 2012 году. Их отношения были насыщенными, но продлились всего год. Несмотря на то что Дмитрий сделал ей предложение, пара рассталась, сохранив добрые воспоминания друг о друге и став хорошими друзьями.

«За год с небольшим, который мы провели вместе, зарядили друг друга таким позитивом, что его хватит еще очень надолго. Мы вложили друг в друга самые положительные эмоции, которые только у нас были. И все. Высосали друг друга. И в какой-то момент наши отношения раскололись. Он плакал, и я плакала. Нам обоим было очень тяжело», — делилась в одном из интервью Екатерина.

Мария Гончарук (Фото:Instagram*@ goncharukmasha)

В 2017 году комик начал встречаться с моделью и певицей Марией Гончарук. В 2019 году в прессе появились слухи о тайном бракосочетании артистов, однако сам Хрусталёв опроверг эти сообщения.

«По законам РФ не женат, но мы счастливы», — ответил юморист на вопросы о свадьбе.

В ноябре 2023 года Дмитрий Хрусталёв поделился радостной новостью о том, что в его семье произошло пополнение. У него родилась дочь, но имя малышки и дата её рождения остались в секрете.

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Алкогольная зависимость


В средствах массовой информации весной 2019 года появилась информация о том, что Дмитрий Хрусталёв был лишён водительских прав на срок в 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Причина — отказ пройти тест на наличие алкоголя в организме. Несколько позже артист сам признается публике о своей алкогольной зависимости.

«От осознания, что я алкоголик до момента: все — стопэ, парень, прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Кому-то помогает — ради Бога. Мне это мешало жить…», — цитирует слова Хрусталева издание KP.RU.

Дмитрий Хрусталев (Фото: кадр из фильма «Водитель-олигарх»)

Последние годы Дмитрий не употребляет алкоголь, и теперь у артиста новая жизнь.

«Это такой кайф. Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Мне в трезвом состоянии интереснее», — делился Хрусталев.

Напугал поклонников реанимацией


В ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталёв потерял сознание во время поездки на такси. Водитель, обеспокоенный состоянием пассажира, доставил его в реанимацию. После госпитализации начали появляться различные предположения о причинах его недомогания, включая инфекцию и алкоголь. Однако тест на вирус оказался отрицательным, а сам артист давно не употреблял спиртного.

Позже он сообщил, что врачи диагностировали у него несовместимость препаратов на фоне сильного переутомления. Хрусталёв признал свою ошибку, отметив, что чрезмерные тренировки и строгие диеты при напряжённом графике работы стали причиной его состояния.

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«‎Никогда не любил»‎: Как одна фраза разрушила брак двух известных актёров и что происходит в личной жизни Натальи Бурмистровой?
20 февраля 2025, 09:17

Наталья Бурмистрова (Фото: кадр из фильма «Женский приговор»)

Наталья Бурмистрова — российская актриса, известная своими запоминающимися ролями в театре и кино.
Она мастерски воплощает разнообразные образы, от добродушных и нежных персонажей до строгих и авторитетных женщин. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Наталья Бурмистрова родилась 19 ноября 1978 года в Усолье-Сибирском. В её семье не было людей, связанных с искусством, и в детстве она не задумывалась о карьере актрисы. Вместо этого Наталья увлекалась математикой и готовилась к поступлению в университет. После переезда семьи в город Скрунда в Латвии, она продолжила учёбу и в конечном итоге поступила в Институт точной механики и оптики в Санкт-Петербурге.

Поиск призвания

Учёба в институте быстро разочаровала Наталью, и она осознала, что точные науки — это не её. Вместе с подругой она решила попробовать поступить в театральный вуз. Успех пришёл к ней с первой попытки: Наталья поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

Кинодебют

В 2001 году Наталья завершила обучение и получила главную роль Ларисы в комедийном детективе «Агентство НЛС». Этот кинодебют оказался удачным и принёс актрисе популярность, признание и симпатии зрителей. После этого предложения от режиссёров начали поступать одно за другим.

Фото: iStock/fergregory

Успех в кино и театре

В начале 2000-х годов Наталья активно снималась в фильмах и сериалах, ежегодно принимая участие в 6 — 8 проектах. Зрители запомнили её роли в таких фильмах, как «Эхо из прошлого», «Счастье моё», «Надежда», «Остров ненужных людей», «Поцелуев мост», «Акватория» и «С тобой хочу я быть всегда».

В 2011 году актриса сыграла роль хозяйки конюшни в психологической драме «Игры детей взрослого возраста». В 2014 году она начала сниматься в сериале «Невский», а в 2017 году присоединилась к команде детективного сериала «Акватория».

Творческая жизнь

На данный момент в фильмографии Натальи Бурмистровой более 80 ролей. В 2008 году она покинула Театр комедии имени Николая Акимова и начала сотрудничество с актерской лабораторией ОN.ТЕАТР. Однако актриса не ограничивается только своей карьерой: с детства она увлекается рукоделием, вязанием, работой с деревом и лепкой фигурок из соленого теста. Больше всего ей нравится рисовать и заниматься фотографией.

Личная жизнь

Из разговоров с друзьями стало известно, что Наталья была в браке с актером Алексеем Барабашем, известным по фильмам «Большая прогулка» и «Вербное воскресенье». В одном из интервью Алексей откровенно признался, что неосторожные слова стали причиной разрыва их отношений.

Между ними разгорелся сильный конфликт, и в порыве гнева Алексей сказал Наталье, что не любит её и никогда не любил. Это стало переломным моментом для их отношений. Несмотря на его последующие извинения, трещина между ними оказалась слишком глубокой.

Новая жизнь

После разрыва Наталья начала задерживаться на работе, стремясь избежать дома, который стал для неё невыносимым. Она активно снимается, занимается озвучкой, наслаждается прогулками по лесу, проводит время с друзьями и любит любоваться небом над Невой, сидя у окна. Актриса старается не обсуждать своего бывшего мужа и сосредотачивается на своей карьере и личном развитии.

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