Гонорар Надежды Кадышевой достиг рекордных значений

02 июля 2025, 08:28

Гонорар Надежды Кадышевой достиг рекордных ₽20 миллионов

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

66-летняя певица Надежда Кадышева переживает новую волну популярности, благодаря чему её гонорар за корпоративные мероприятия увеличился на 50% и теперь составляет ₽20 миллионов. Об этом пишет Telegram-канал «‎SHOT».