Гонорар Надежды Кадышевой достиг рекордных значений
66-летняя певица Надежда Кадышева переживает новую волну популярности, благодаря чему её гонорар за корпоративные мероприятия увеличился на 50% и теперь составляет ₽20 миллионов. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT».
Этот рост стал возможен благодаря активному интересу молодежи в TikTok, что привело к увеличению числа концертов и выступлений.
Кадышева стала хедлайнером знаменитого мероприятия «Алые паруса» и планирует стадионный тур. Основные средства её театра «Золотое кольцо» оцениваются в ₽143,5 миллионов, а в собственности компании находятся роскошные автомобили, включая Bentley Bentayga.
Что касается личной собственности семьи Кадышевых, то они владеют несколькими квартирами в Москве, включая четырехкомнатные квартиры в престижных районах и даже редкий Bentley S2 1962 года. Сын звезды, Григорий, также не отстает: он ездит на суперкаре Ferrari и роскошном Maybach.
Надежда Кадышева — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо». Она является народной артисткой Российской Федерации, а также народной артисткой Республики Мордовия и Республики Татарстан.
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