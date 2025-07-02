«Сначала я не поняла, к чему это…»: Младший сын Екатерины Климовой растрогал мать своим поступком
Младший сын Климовой нашел подработку и растрогал актрису подарком на первую зарплату
Младший сын Екатерины Климовой поразил актрису. 16-летний Корней удивил знаменитую маму, подарив ей цветы и конфеты с первой зарплаты. Этот поступок сильно растрогал Климову, и она откровенно поделилась с подписчиками радостью от сюрприза сына.
Российская актриса театра и кино поделилась, что ее сын Корней (от актера Игоря Петренко), неожиданно решил подработать летом. Сначала Екатерина отнеслась к его желанию с недоумением, но не стала возражать. В конечном итоге, подростки часто находят подработку в последние школьные годы, желая ощутить самостоятельность.
Однако сын Климовой не потратил первую зарплату на себя, вместо этого он решил сделать маме трогательный сюрприз.
«Сначала я не поняла, к чему это… Но когда вчера обнаружила у себя в спальне букет цветов и три коробки конфет — три коробки! Я всё поняла. Мой сын получил свою первую зарплату. Корней стал взрослым», — рассказала Екатерина.Климова призналась, что этот жест сына согрел ей душу. Такой приятный и в то же время по-взрослому заботливый поступок поразил ее, и актриса поспешила поделиться светлой новостью с фанатами.
Она также поздравила с окончанием школы выпускников 2025 года и их родителей, добавив, что ей предстоит испытать аналогичную радость уже в следующем году.