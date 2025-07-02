«Сначала я не поняла, к чему это…»: Младший сын Екатерины Климовой растрогал мать своим поступком

02 июля 2025, 08:08

Младший сын Климовой нашел подработку и растрогал актрису подарком на первую зарплату

Екатерина Климова (Фото: Telegram @ekaterina_klimova_official)

Младший сын Екатерины Климовой поразил актрису. 16-летний Корней удивил знаменитую маму, подарив ей цветы и конфеты с первой зарплаты. Этот поступок сильно растрогал Климову, и она откровенно поделилась с подписчиками радостью от сюрприза сына.





Российская актриса театра и кино поделилась, что ее сын Корней (от актера Игоря Петренко), неожиданно решил подработать летом. Сначала Екатерина отнеслась к его желанию с недоумением, но не стала возражать. В конечном итоге, подростки часто находят подработку в последние школьные годы, желая ощутить самостоятельность.



Однако сын Климовой не потратил первую зарплату на себя, вместо этого он решил сделать маме трогательный сюрприз.



Сын Екатерины Климовой Корней (Фото: кадр видео Telegram @ekaterina_klimova_official)



«Сначала я не поняла, к чему это… Но когда вчера обнаружила у себя в спальне букет цветов и три коробки конфет — три коробки! Я всё поняла. Мой сын получил свою первую зарплату. Корней стал взрослым», — рассказала Екатерина.