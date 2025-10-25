«Ах ты собака, всё ясно»: Юлия Меньшова раскрыла правду о «романе» с Дмитрием Нагиевым

25 октября 2025, 19:59

Юлия Меньшова вспомнила, как Дмитрий Нагиев устроил их фейковый роман для прессы

Юлия Меньшова (Фото: Telegram / @JuliaMenshovaJulia)

Юлия Меньшова впервые откровенно рассказала на шоу «50 вопросов», что слухи о её романе с Дмитрием Нагиевым — не более чем удачный пиар-ход.





История, начавшаяся с флирта в интервью более 20 лет назад, вновь всплыла в конце 2024-го, когда пользователи начали обсуждать «ту самую искру» между телеведущими. Актриса призналась, что не догадывалась о намерениях коллеги.





«Дима к этому приложил руку. Я тогда не понимала, что это пиар называется. Спустя пару лет я развелась и приехала на "Кинотавр". И вот он меня видит у красной дорожки и говорит: "Пойдём вместе пройдёмся". Я даже охнуть не успела, не поняла, зачем, — а потом уже думаю: "Ах ты собака, всё ясно — теперь все напишут, что у нас роман"», — рассказала Юлия.