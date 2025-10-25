«Мне не стыдно, что у меня есть помощница»: Хейли Бибер высказалась о материнстве

25 октября 2025, 19:45

Хейли Бибер откровенно рассказала, как совмещает материнство и карьеру

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Модель и предпринимательница Хейли Бибер откровенно рассказала о том, как справляется с материнством, не отказываясь от работы и личных целей.





В подкасте In Your Dreams с Оуэном Тиле звезда призналась, что не делает вид, будто управляется со всем сама — у неё есть постоянная помощница, и она не считает это чем-то постыдным.





«Да, у меня есть помощь. У меня есть человек, который помогает мне на постоянной основе, и я совершенно не стыжусь этого. Никогда не стану скрывать, потому что без этой поддержки я просто не смогла бы совмещать карьеру со всем остальным. Я действительно благодарна за это», — поделилась Хейли.