«Мне не стыдно, что у меня есть помощница»: Хейли Бибер высказалась о материнстве
Хейли Бибер откровенно рассказала, как совмещает материнство и карьеру
Модель и предпринимательница Хейли Бибер откровенно рассказала о том, как справляется с материнством, не отказываясь от работы и личных целей.
В подкасте In Your Dreams с Оуэном Тиле звезда призналась, что не делает вид, будто управляется со всем сама — у неё есть постоянная помощница, и она не считает это чем-то постыдным.
«Да, у меня есть помощь. У меня есть человек, который помогает мне на постоянной основе, и я совершенно не стыжусь этого. Никогда не стану скрывать, потому что без этой поддержки я просто не смогла бы совмещать карьеру со всем остальным. Я действительно благодарна за это», — поделилась Хейли.Модель подчеркнула, что считает честным признавать наличие поддержки, а не создавать иллюзию «идеальной мамы, всё успевающей». Ведь даже при том, что она активно занимается проектами и бизнесом, Хейли старается проводить максимум времени с сыном Джеком Блюзом, которого они с Джастином Бибером встретили летом 2024 года.