«Надеялся, что она передумает»: Савельева рассказала об уходе Сати Казановой из «Фабрики»

25 октября 2025, 18:51

Саша Савельева вспомнила, как коллектив «Фабрики» пережил уход Сати Казановой

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Саша Савельева поделилась на подкасте «Ничё Святого» воспоминаниями об одном из самых эмоциональных моментов в истории группы «Фабрика» — уходе Сати Казановой.





По словам певицы, решение коллеги стало неожиданностью не только для участниц коллектива, но и для продюсера Игоря Матвиенко.





«Он позвонил и сказал: "Саш, слушай, что делать-то? Сати уходит". Она готовила нас к этому, но, думаю, Игорь до последнего надеялся, что она передумает. Конечно, ему было сложно это принять и отпустить», — рассказала Савельева.

«Это было взрослое решение, и все его приняли с пониманием», — подчеркнула певица.