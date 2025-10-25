Достижения.рф

«Надеялся, что она передумает»: Савельева рассказала об уходе Сати Казановой из «Фабрики»

Саша Савельева вспомнила, как коллектив «Фабрики» пережил уход Сати Казановой
Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

Саша Савельева поделилась на подкасте «Ничё Святого» воспоминаниями об одном из самых эмоциональных моментов в истории группы «Фабрика» — уходе Сати Казановой.



По словам певицы, решение коллеги стало неожиданностью не только для участниц коллектива, но и для продюсера Игоря Матвиенко.

«Он позвонил и сказал: "Саш, слушай, что делать-то? Сати уходит". Она готовила нас к этому, но, думаю, Игорь до последнего надеялся, что она передумает. Конечно, ему было сложно это принять и отпустить», — рассказала Савельева.
После ухода Сати, призналась Саша, атмосфера в группе изменилась — исчезло то самое «сестринство», которое связывало участниц, но команда сумела сохранить единство и продолжить творческий путь.

«Это было взрослое решение, и все его приняли с пониманием», — подчеркнула певица.
Софья Метелева

