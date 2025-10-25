«Надеялся, что она передумает»: Савельева рассказала об уходе Сати Казановой из «Фабрики»
Саша Савельева вспомнила, как коллектив «Фабрики» пережил уход Сати Казановой
Саша Савельева поделилась на подкасте «Ничё Святого» воспоминаниями об одном из самых эмоциональных моментов в истории группы «Фабрика» — уходе Сати Казановой.
По словам певицы, решение коллеги стало неожиданностью не только для участниц коллектива, но и для продюсера Игоря Матвиенко.
«Он позвонил и сказал: "Саш, слушай, что делать-то? Сати уходит". Она готовила нас к этому, но, думаю, Игорь до последнего надеялся, что она передумает. Конечно, ему было сложно это принять и отпустить», — рассказала Савельева.После ухода Сати, призналась Саша, атмосфера в группе изменилась — исчезло то самое «сестринство», которое связывало участниц, но команда сумела сохранить единство и продолжить творческий путь.
«Это было взрослое решение, и все его приняли с пониманием», — подчеркнула певица.