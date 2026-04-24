Комик Нурлан Сабуров погасил задолженность по налогам в России
Российская компания комика Нурлана Сабурова погасила долг перед ФНС.
У юмориста, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, в стране продолжает работать компания по производству кинофильмов «Сабр Продакшн». Как информирует «Газета.Ru», на текущий момент у бизнеса Сабурова не осталось невыплаченных налогов.
Ранее сообщалось, что студия задолжала ФНС 18,7 тысячи рублей. Согласно сведениям сервиса Rusprofile, Нурлан погасил эту сумму в первом квартале 2026 года. Комик выступает единственным учредителем компании со 100-процентной долей и уставным капиталом в 200 тысяч рублей.
За 2025 год фирма принесла Сабурову 14 миллионов рублей чистой прибыли. Отмечается, что бизнес в России имела и супруга артиста Диана Сабурова. Однако в марте 2026 года она приняла решение ликвидировать его.
