Айсгергерт перенёс концерт в Петербурге после скандала с поддержкой АУЕ*

Айсгергерт (фото: Telegram @iceicegergert)

Рэпер Айсгергерт (Жора Айс) перенёс концерт в Петербурге, который должен был состояться 2 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



По данным издания, артист и его команда решили пересмотреть трек-лист и полностью обновить концертную программу. Новую дату выступления они пока не объявили.

Отмечается, что это связано с упоминанием запрещённого в России движения в треках Айсгергерта.

Накануне певец публично извинился за свои экстремистские высказывания – на концерте в Москве он произнёс тост в честь запрещённого в России воровского движения АУЕ*. После резонанса в сети артист заявил, что осознал ошибку и намерен изменить подход к творчеству.

Сейчас команда исполнителя работает над новым форматом шоу, чтобы, по их словам, «концентрация была только на музыке и атмосфере».

*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
Анастасия Чинкова

