Айсгергерт перенёс концерт в Петербурге после скандала с поддержкой АУЕ*

31 октября 2025, 18:49

Айсгергерт (фото: Telegram @iceicegergert)

Рэпер Айсгергерт (Жора Айс) перенёс концерт в Петербурге, который должен был состояться 2 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.