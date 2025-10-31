Анастасия Приходько осудила призывы к насилию против русскоязычных граждан
Певица Анастасия Приходько осудила призывы к насилию против русскоязычных граждан, назвав их прямым путем к гражданской войне. Ее слова приводят украинские СМИ.
Ранее украинская блогер Елена Мандзюк заявила, что ее дети «могут избить ребенка», если тот говорит по-русски.
«Мне кажется, такие как Мандзюк ведут нашу страну к гражданской войне, это "Чому не державною?" Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего», — сказала артистка, отметив, что ее дети разговаривают на русском языке.
После госпереворота 2014 года власти Украины начали курс на вытеснение всего, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает граждан использовать украинский во всех сферах общественной жизни.