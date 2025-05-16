Айза-Лилуна Ай назвала Гогунского инфузорией-туфелькой после его слов о женщинах

Айза-Лилуна Ай (фото: Instagram* @aizalovesam)
Накануне в Сети ополчились против актёра Виталия Гогунского, который высказался о женщинах. В подкасте «Краснова знает» Кузя из «Универа» заявил, что представительницы прекрасного пола не имеют права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении.
Сегодня к осуждению присоединилась Айза-Лилуна Ай, которая назвала артиста одноклеточным и призвала своих подписчиц тоже осудить его.
Были и те, кто посчитал заявление Гогунского попыткой хайпануть, поскольку об актёре давно никто не слышал, а его дочь Милана и вовсе стала популярнее отца в Сети.
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«Девочки, давайте начнём наш день с обсирания этой инфузории-туфельки!!! В "Универе" этот Кузя не играл тупого!», – написала бывшая жена рэпера Гуфа в своём личном блоге.Тут же в комментариях девушки начали поддерживать Айзу и нелестно высказываться о Гогунском.
«Ему просто не рассказали, что мужчина не имеет права быть тупым рядом с женщиной», «А вот и родственник Чумакова объявился», «Вот послушаешь и на своего смотришь, как подарок», «Теперь понятно почему они с бывшей развелись, видимо она была в плохом настроении и ей надоело "уходить в сад"», – написали подписчицы блогера.Однако нашлись и те, кто не согласился с призывами Айзы. Одна из женщин написала, что слова артиста были вырваны из контекста. Также она обрушилась на саму блогершу, заявив, что поливать грязью человека – это «самое лёгкое, чем можно заняться с утра, но польза нулевая от этого».
Были и те, кто посчитал заявление Гогунского попыткой хайпануть, поскольку об актёре давно никто не слышал, а его дочь Милана и вовсе стала популярнее отца в Сети.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова