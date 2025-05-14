«Пошел по стопам Чумакова»: актер Виталий Гогунский резко высказался о женщинах

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», резко высказался о женщинах в подкасте «Краснова знает» на YouTube.
По мнению артиста, женщина не может находиться в плохом настроении в присутствии мужчины. Гогунский отметил, что, если у его избранницы испортилось настроение, то, вероятно, они не подходят друг другу.
В комментариях под видео многие пользователи негативно отреагировали на высказывание Виталия.
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«У меня по-другому не получится и не будет», — заявил актер.
В комментариях под видео многие пользователи негативно отреагировали на высказывание Виталия.
«Пошел по стопам Чумакова», — написал один из интернет-пользователей.
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Екатерина Коршунова