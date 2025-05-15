«Своя система ценностей»: бывшая жена Гогунского ответила на его слова о женщинах

Виталий Гогунский (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Экс-супруга звезды «Универа» Виталия Гогунского Ирина Маирко заявила, что тот всегда превозносил мужчин, а брак со знаменитостью был нелегким.
«Я бесконечно пыталась поймать его настроение. Но там своя система ценностей: мужчины в его иерархии выше, важнее, а женщина сидит и помалкивает. Женщина приравнивается в его глазах к другому слою, низшему», — сказала Ирина Маирко порталу Woman.ru.
Собеседница добавила, что в браке она не могла даже заплакать, потому что сразу начинался скандал. Маирко, по ее словам, ощущала, что Гогунский принижал ее.
До этого Гогунский заявил, что у женщин нет права на плохое настроение рядом с мужчинами. Актер уверен, что, если в паре нет радости, значит имеются проблемы. Юзеры зацепились за первую часть высказывания, потребовав «отменить» Виталия.
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