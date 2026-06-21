Айза-Лилуна Ай назвала одну пришедшую с возрастом черту характера — фото

21 июня 2026, 22:23

Певица Айза-Лилуна Ай стала менее доверчивой с возрастом

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram*/aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай в своем личном блоге в Instagram* рассказала о том, что с годами стала гораздо более подозрительной и недоверчивой. Соответствующее заявление она сделала в формате сторис, опубликовав откровение под одним из своих личных снимков.





По мнению блогера, причиной перемен в характере стали не только возрастные изменения. Повлиял в том числе и накопленный негативный жизненный опыт.





«Я с возрастом или с опытом негативным стала [ужас] каким недоверчивым человеком», — заявила Айза аудитории.