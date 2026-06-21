Айза-Лилуна Ай назвала одну пришедшую с возрастом черту характера — фото
Певица Айза-Лилуна Ай стала менее доверчивой с возрастом
Айза-Лилуна Ай в своем личном блоге в Instagram* рассказала о том, что с годами стала гораздо более подозрительной и недоверчивой. Соответствующее заявление она сделала в формате сторис, опубликовав откровение под одним из своих личных снимков.
По мнению блогера, причиной перемен в характере стали не только возрастные изменения. Повлиял в том числе и накопленный негативный жизненный опыт.
«Я с возрастом или с опытом негативным стала [ужас] каким недоверчивым человеком», — заявила Айза аудитории.
Ранее Айза-Лилуна Ай уже обращалась к теме своего психоэмоционального состояния. Она признавалась, что испытывает страх перед собственным отражением в зеркале. Тогда блогер сообщила, что врачи диагностировали у неё дисморфофобию — психическое расстройство, характеризующееся искажённым восприятием собственной внешности и навязчивым видением мнимых недостатков.
Перед этим блогерша рассказала, куда планирует поступать ее сын. Подробности в нашем материале.