Айза рассказала, куда планирует поступать ее сын от Гуфа

15 июня 2026, 19:17

Блогер Айза призналась, что ее сын от рэпера Гуфа планирует стать астрофизиком

Айза-Лилуна Ай (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Айза-Лилуна Ай призналась в личном блоге подписчикам, что ее сын от рэпера Гуфа уже определился с будущей профессией.