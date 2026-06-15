Айза рассказала, куда планирует поступать ее сын от Гуфа
Айза-Лилуна Ай призналась в личном блоге подписчикам, что ее сын от рэпера Гуфа уже определился с будущей профессией.
По ее словам, 16-летний Сэм решил не идти по стопам родителей и выбрал путь астрофизика. Вероятно, молодой человек будет учиться в Австралии, так как это место рядом с Бали и относительно безопасное, добавила блогер. Айза подчеркнула, что она и музыкант гордятся выбором сына.
У знаменитости двое детей: помимо Сэма, у неё есть девятилетний сын Элвис, рождённый от Дмитрия Анохина. Пара состояла в браке с 2015 по 2020 год. В настоящее время артистка живёт с детьми и третьим супругом, Степаном Кузьменко, на Бали.
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