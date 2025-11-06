Достижения.рф

«Год продолжает морально уничтожать»: Саша Стоун рассказал о семейных проблемах

Саша Стоун отменил концерт в Москве из-за сложностей в семье
Александр Зарубин (Фото: Instagram* / @sashka_stone)

Блогер и артист Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил в соцсетях о семейных трудностях и отменил своё выступление в Москве.



Он должен был стать гостем шоу Ильи Колунова в одном из столичных клубов, но за несколько часов до концерта объявил об отмене.

«К большому сожалению, этот год продолжает морально уничтожать. По семейным обстоятельствам я не смогу сегодня выступить. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — написал Стоун в личном блоге.
Пока шоумен делится переживаниями, его бывшая девушка Валя Карнавал подогрела слухи о личной жизни: звезда опубликовала фото в свадебном образе. Поклонники гадают, готовится ли она к замужеству или просто примерила платье для съёмок нового клипа.

Софья Метелева

