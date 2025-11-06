«Год продолжает морально уничтожать»: Саша Стоун рассказал о семейных проблемах

06 ноября 2025, 12:38

Саша Стоун отменил концерт в Москве из-за сложностей в семье

Александр Зарубин (Фото: Instagram* / @sashka_stone)

Блогер и артист Саша Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) сообщил в соцсетях о семейных трудностях и отменил своё выступление в Москве.





Он должен был стать гостем шоу Ильи Колунова в одном из столичных клубов, но за несколько часов до концерта объявил об отмене.





«К большому сожалению, этот год продолжает морально уничтожать. По семейным обстоятельствам я не смогу сегодня выступить. Приношу свои извинения и надеюсь на ваше понимание», — написал Стоун в личном блоге.