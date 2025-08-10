Айза-Лилуна Ай подозревает, что заболела новым штаммом COVID-19

10 августа 2025, 11:31

Айза-Лилуна Ай поделилась тем, как борется с болезнью

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram / @aizalovesyou)

Телеведущая Айза-Лилуна Ай сообщила подписчикам, что её болезнь проходит тяжело, и она подозревает новый штамм COVID-19.





По её словам, болезнь выбила её из привычного ритма: она не может сосредоточиться на работе, соцсети раздражают, а настроение на нуле.





«Будто китайцы все виды тестируют на мне», — с иронией отметила звезда.