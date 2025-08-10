Айза-Лилуна Ай подозревает, что заболела новым штаммом COVID-19
Айза-Лилуна Ай поделилась тем, как борется с болезнью
Телеведущая Айза-Лилуна Ай сообщила подписчикам, что её болезнь проходит тяжело, и она подозревает новый штамм COVID-19.
По её словам, болезнь выбила её из привычного ритма: она не может сосредоточиться на работе, соцсети раздражают, а настроение на нуле.
«Будто китайцы все виды тестируют на мне», — с иронией отметила звезда.Айза-Лилуна Ай добавила, что на острове, где она сейчас находится, болеют практически все, а врачи «в растерянности» из-за непонятных мутаций.
Единственное утешение для неё – отсутствие головной боли второй день и появившаяся температура, которую она воспринимает как признак скорого выздоровления.
В конце своего обращения Айза-Лилуна Ай пожелала подписчикам здоровья и порекомендовала поддерживать иммунитет витаминами C, D и цинком.