Назван самый молодой город России
Самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике. Об этом сообщает Росреестр, передает РИА Новости.
Согласно информации, предоставленной Государственным каталогом географических названий, статус города был присвоен населенному пункту в 2023 году. В соответствии с законом Чеченской Республики от 15 декабря 2023 года, населенный пункт Ойсхара был повышен в статусе с поселка до города.
По данным РАНХиГС, 129 малых городов РФ находятся под угрозой исчезновения. В этих населенных пунктах проживает около 3,4 млн человек. За последние десять лет численность населения в этих городах сократилась на 314 тысяч человек.
Исчезновение городов также можно объяснить снижением занятости и сокращением количества предприятий малого и среднего бизнеса.
