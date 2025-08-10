Назван самый молодой город России

10 августа 2025, 11:18

Росреестр: Самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Самым молодым городом России считается Ойсхара в Чеченской Республике. Об этом сообщает Росреестр, передает РИА Новости.