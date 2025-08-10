Возлюбленная Тимати объяснила, почему не спешит заключать брак с рэпером

10 августа 2025, 10:18

Валентина Иванова ответила подписчикам по поводу свадьбы с Тимати

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Возлюбленная рэпера Тимати отбивается от вопросов о свадьбе. В личном блоге Валентина Иванова объяснила, почему не спешит заключать брак с музыкантом.





Одна из подписчиц задала Ивановой вопрос о том, почему она решила рожать от Тимати вне брака. Этот вопрос вызвал у блогерши раздражение.



Она считает, что брак не может гарантировать стабильность отношений.





«А брак дает какую-то гарантию? Ни брак, ни дети тебя не уберегут от расставания», — прокомментировала модель.