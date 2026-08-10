Блогер Айза-Лилуна Ай попросила фанатов помочь ей заработать, чтобы купить недвижимость

10 августа 2026, 18:52

Блогер Айза-Лилуна Ай попросила фанатов помочь ей заработать деньги

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна-Ай обратилась к подписчикам за помощью в покупке нового дома. Блогер заявила, что вместе с супругом присматривает недвижимость стоимостью 150 миллионов рублей и решила проверить, действительно ли работает «сила интернета».





Для осуществления задуманного Айза предложила своим подписчикам приобрести 160 тысяч подписок на их бот. Стоимость одной подписки составляет 1990 рублей.



Однако именно здесь у пользователей возникли вопросы. Если умножить 160 тысяч подписок на 1990 рублей, получится почти 318,5 миллиона рублей — более чем в два раза больше заявленной стоимости дома.



Подписчики быстро обратили внимание на несостыковку и начали обсуждать арифметику в комментариях. После этого Айза уточнила, что сам дом всё-таки стоит 150 миллионов рублей.



При этом блогерша решила добавить немного эмоционального давления и призвала проверить, способна ли её аудитория помочь с такой крупной покупкой.





«Я уже поняла, что сила интернета не работает на популярного человека, но вдруг получится...» — написала Айза.