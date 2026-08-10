Блогер Айза-Лилуна Ай попросила фанатов помочь ей заработать, чтобы купить недвижимость
Айза-Лилуна-Ай обратилась к подписчикам за помощью в покупке нового дома. Блогер заявила, что вместе с супругом присматривает недвижимость стоимостью 150 миллионов рублей и решила проверить, действительно ли работает «сила интернета».
Для осуществления задуманного Айза предложила своим подписчикам приобрести 160 тысяч подписок на их бот. Стоимость одной подписки составляет 1990 рублей.
Однако именно здесь у пользователей возникли вопросы. Если умножить 160 тысяч подписок на 1990 рублей, получится почти 318,5 миллиона рублей — более чем в два раза больше заявленной стоимости дома.
Подписчики быстро обратили внимание на несостыковку и начали обсуждать арифметику в комментариях. После этого Айза уточнила, что сам дом всё-таки стоит 150 миллионов рублей.
При этом блогерша решила добавить немного эмоционального давления и призвала проверить, способна ли её аудитория помочь с такой крупной покупкой.
«Я уже поняла, что сила интернета не работает на популярного человека, но вдруг получится...» — написала Айза.Пользователи теперь обсуждают не только идею с покупкой дома через продажи подписок, но и главный вопрос — откуда взялась цифра в 160 тысяч подписок и почему итоговая сумма настолько отличается от стоимости недвижимости.