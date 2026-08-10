«Такое не одобряю»: Светлана Сильваши рассказала о недомогании на шоу из-за коллег

10 августа 2026, 18:21

Светлана Сильваши связала свою диарею с Линой Джебисашвили и Идой Галич

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Светлана Сильваши рассказала в программе «УТРО.ТНТ» о неприятном эпизоде, который произошёл с ней во время съёмок шоу «Большой куш». По словам участницы проекта, на протяжении некоторого времени она страдала от проблем с кишечником и предположила, что причиной могли стать действия других участниц.





Сильваши обратила внимание на то, что Лина Джебисашвили и Ида Галич зажигали свечи. Участница шоу в шутливой форме допустила, что таким образом девушки могли пытаться устранить конкурентов и повлиять на их состояние во время игры.



Историю Светлана рассказала в рамках обсуждения событий проекта. При этом никаких подтверждений того, что свечи действительно могли стать причиной её недомогания или каким-либо образом повлиять на здоровье, нет. Сокомандница Сильваши Екатерина Гордон также отреагировала на эту историю.





«Я, как человек православный, такое не одобряю», — заявила Гордон.