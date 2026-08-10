«Я не Анечка»: Севиль с юмором отреагировала на ошибку поклонницы

10 августа 2026, 17:11

Певицу Севиль на концерте перепутали с Анной Асти

Севиль (Фото: Instagram* / @seville_official)

В Сети появилось видео, на котором Севиль во время одного из своих концертов оказалась в забавной ситуации: одна из поклонниц перепутала её с Анной Асти. Артистка не стала обижаться и с юмором напомнила зрителям, как её всё-таки зовут.





Во время выступления Севиль заметила в зале плакат с просьбой разрешить нескольким девушкам спеть вместе с ней. Певица решила лично познакомиться с поклонницами.





«Друзья, я вижу ваш плакат, хочу с вами познакомиться. Тут написано: "Можно ли с тобой спеть, пожалуйста?" Как вас зовут?» — обратилась артистка к девушкам.

«Я не Анечка», — с улыбкой ответила Севиль.