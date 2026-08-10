«Я не Анечка»: Севиль с юмором отреагировала на ошибку поклонницы
Певицу Севиль на концерте перепутали с Анной Асти
В Сети появилось видео, на котором Севиль во время одного из своих концертов оказалась в забавной ситуации: одна из поклонниц перепутала её с Анной Асти. Артистка не стала обижаться и с юмором напомнила зрителям, как её всё-таки зовут.
Во время выступления Севиль заметила в зале плакат с просьбой разрешить нескольким девушкам спеть вместе с ней. Певица решила лично познакомиться с поклонницами.
«Друзья, я вижу ваш плакат, хочу с вами познакомиться. Тут написано: "Можно ли с тобой спеть, пожалуйста?" Как вас зовут?» — обратилась артистка к девушкам.Поклонницы представились как Лора и Маша. После этого Севиль также назвала своё имя, однако из зала неожиданно прозвучало: «Анечка!».
Реплика вызвала смех среди зрителей. Сама певица тоже не растерялась и решила не оставлять ошибку без внимания.
«Я не Анечка», — с улыбкой ответила Севиль.