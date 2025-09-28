Айза-Лилуна Ай призналась, почему боится возвращаться в Лос-Анджелес
Айза-Лилуна Ай откровенно поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале, почему избегает поездок в Лос-Анджелес. По её словам, город оставил у неё неоднозначные впечатления ещё с 2015 года — именно тогда она была там в последний раз.
Бизнесвумен призналась, что её поразило огромное количество бездомных на улицах и полное равнодушие со стороны местных жителей. Это вызвало у неё внутренний дискомфорт, и с тех пор Айза не испытывает желания возвращаться туда снова.
Также недавно Айза сообщила, что приняла важное личное решение — она съезжается со своим партнёром Степаном Кузьменко, с которым состоит в отношениях уже около полутора лет.
