Айза-Лилуна Ай призналась, почему боится возвращаться в Лос-Анджелес

28 сентября 2025, 17:35

Айза-Лилуна Ай рассказала, что отпугивает её от поездок в Лос-Анджелес

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай откровенно поделилась с подписчиками в своём Telegram-канале, почему избегает поездок в Лос-Анджелес. По её словам, город оставил у неё неоднозначные впечатления ещё с 2015 года — именно тогда она была там в последний раз.