Анфиса Чехова рассказала о желании завести второго ребёнка

28 сентября 2025, 17:00

Анфиса Чехова поделилась планами на пополнение в семье

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Instagram* / @achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова в соцсетях ответила на вопрос подписчика о возможности второго ребёнка. Она призналась, что мечтает о ещё одном малыше, а её партнёр Александр Златопольский считает это своей заветной мечтой.