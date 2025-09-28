Анфиса Чехова рассказала о желании завести второго ребёнка
Телеведущая Анфиса Чехова в соцсетях ответила на вопрос подписчика о возможности второго ребёнка. Она призналась, что мечтает о ещё одном малыше, а её партнёр Александр Златопольский считает это своей заветной мечтой.
При этом Чехова уточнила, что пара не планирует использовать искусственные методы зачатия, такие как ЭКО или суррогатное материнство. Звезда подчеркнула, что полностью надеется на природный путь и на то, что её организм справится сам.
Ранее у подписчиков уже возникали подозрения о возможной беременности Анфисы: она опубликовала фото в наряде, который скрывал линию талии, но сама телеведущая никак не комментировала эти догадки.
