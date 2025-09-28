Тейлор Свифт покинула свадьбу Селены Гомес ради матча жениха
Через несколько часов после свадьбы Селены Гомес с музыкальным продюсером Бенни Бланко Тейлор Свифт уже покинула Калифорнию, чтобы успеть на матч своего жениха Трэвиса Келси в Канзас-Сити против «Baltimore Ravens», сообщает Daily Mail.
Свифт провела вечер на празднике вместе с другими звёздами, который проходил в роскошном особняке на скале в Голетe. Свадьба отличалась по-голливудски масштабным оформлением: территория была украшена цветами и гирляндами, а расходы на безопасность составили $300 тысяч.
Гомес блистала в платье Ralph Lauren и демонстрировала кольцо с бриллиантом огранки «маркиз». Среди гостей были Стив Мартин, Пол Радд, Эрик Андре и, конечно, Тейлор Свифт.
Однако уже около полуночи певица отправилась в аэропорт Санта-Барбары и на частном Gulfstream G550 вылетела в Миссури, чтобы поддержать Трэвиса Келси непосредственно со стадиона.
