Тейлор Свифт покинула свадьбу Селены Гомес ради матча жениха

28 сентября 2025, 16:33

Тейлор Свифт поспешила на игру жениха, пропустив часть свадьбы Селены Гомес

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Через несколько часов после свадьбы Селены Гомес с музыкальным продюсером Бенни Бланко Тейлор Свифт уже покинула Калифорнию, чтобы успеть на матч своего жениха Трэвиса Келси в Канзас-Сити против «Baltimore Ravens», сообщает Daily Mail.