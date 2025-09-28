Блогер Юлия Пушман рассказала, когда поняла, что готова ко второму ребёнку
Блогер Юлия Пушман поделилась мыслями о подготовке Анны к брату или сестре
Беременная Юлия Пушман поделилась в своём Telegram-канале мыслями о том, когда почувствовала готовность к появлению второго ребёнка. По её словам, она особенно радуется разнице в возрасте между детьми — 2,7 года.
«Анюта уже такая взрослая и смышлёная», — отметила мама.Юля рассказала, что перед беременностью они успели отучить старшую дочь от соски, что облегчит появление малыша.
«Если второй ребёнок возьмёт соску — я не буду препятствовать. Главное — вовремя отучить», — объяснила Пушман.Для блогера было важно, что дочь смогла провести ночь отдельно у бабушки. Это помогло Юлии морально подготовиться к разлуке на время родов. По её словам, поездка в Турцию ещё раз показала, как сильно выросла и стала самостоятельной старшая дочь.