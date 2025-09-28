Блогер Юлия Пушман рассказала, когда поняла, что готова ко второму ребёнку

28 сентября 2025, 16:08

Блогер Юлия Пушман поделилась мыслями о подготовке Анны к брату или сестре

Юлия Пушман (Фото: Telegram / @pushmanjulia)

Беременная Юлия Пушман поделилась в своём Telegram-канале мыслями о том, когда почувствовала готовность к появлению второго ребёнка. По её словам, она особенно радуется разнице в возрасте между детьми — 2,7 года.







«Анюта уже такая взрослая и смышлёная», — отметила мама.

«Если второй ребёнок возьмёт соску — я не буду препятствовать. Главное — вовремя отучить», — объяснила Пушман.