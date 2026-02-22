«Я боюсь сглаза»: Айза-Лилуна Ай раскрыла подробности тайной свадьбы в Джакарте

22 февраля 2026, 17:03

Айза-Лилуна Ай объяснила, почему скрывала свадьбу даже от друзей

Айза-Лилуна Ай с мужем Степаном (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам, как прошла её тайная регистрация брака с супругом Степаном Кузьменко.