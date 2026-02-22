«Я боюсь сглаза»: Айза-Лилуна Ай раскрыла подробности тайной свадьбы в Джакарте
Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам, как прошла её тайная регистрация брака с супругом Степаном Кузьменко.
Оказалось, что пара официально оформила отношения в Джакарте, решив сохранить событие в секрете и сообщить о нём только самым близким людям.
По словам блогерши, предложение руки и сердца она получила ещё в мае 2025 года, однако тогда влюблённые не спешили со свадьбой. Айза призналась, что прошлый год казался ей «мрачным», поэтому они решили дождаться более подходящего момента.
Особое внимание пара уделила дате церемонии. Супруг Айзы верит в астрологию и символические числа, поэтому день регистрации подбирался вместе с астрологом. В итоге выбор пал на дату, связанную с числом 222, поклонниками которого, по словам блогерши, они оба являются.
За месяц до события пара прилетела в Индонезию, подала документы, а затем вернулась уже на саму роспись. Свидетелями на церемонии стали двое местных жителей — именно они помогали фотографировать молодожёнов.
Айза объяснила, что решила не афишировать свадьбу заранее из-за суеверий и страха сглаза. По её словам, сейчас она особенно бережно относится к личной жизни и старается защищать отношения от лишнего внимания.
