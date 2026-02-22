Самойлова и Джиган устроили откровенный разговор о браке в новом выпуске реалити

22 февраля 2026, 15:39

Самойлова и Джиган признались, что готовы обратиться к семейному психологу

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган и Оксана Самойлова откровенно обсудили проблемы в отношениях в новом выпуске своего реалити-шоу.