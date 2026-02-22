Самойлова и Джиган устроили откровенный разговор о браке в новом выпуске реалити
Джиган и Оксана Самойлова откровенно обсудили проблемы в отношениях в новом выпуске своего реалити-шоу.
Эмоциональный разговор между супругами получился напряжённым и показал, что в их семье продолжается непростой период.
Во время беседы артист признался, что главной целью для него остаётся сохранение семьи. Он подчеркнул, что готов бороться за брак ради жены и детей, отметив, что видит переживания наследников и хочет вернуть гармонию в доме. По словам Джигана, даже младший сын Давид мечтает о примирении родителей и просит братика.
Оксана, в свою очередь, жёстко ответила супругу и заявила, что чувствует недостаток партнёрства в отношениях. Она подчеркнула, что в семье, по её мнению, он часто ставит себя на первое место, тогда как для неё брак — это прежде всего команда и взаимная ответственность.
Диалог получился эмоциональным: супруги перебивали друг друга, вспоминали прошлые обиды и по-разному оценивали вклад каждого в семейную жизнь. Несмотря на разногласия, разговор завершился неожиданным предложением со стороны рэпера — обратиться к семейному психологу, чтобы попытаться пережить кризис и сохранить отношения.
Ранее Джиган скептически относился к психологам, однако теперь признал, что профессиональная помощь может стать шансом наладить брак и вернуть взаимопонимание.
