Алёна Водонаева показала первые фото после операции на грудь

22 февраля 2026, 16:43

Алёна Водонаева восстанавливается после повторной пластики

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

43-летняя телеведущая Алёна Водонаева поделилась с подписчиками первыми снимками после операции по уменьшению груди.