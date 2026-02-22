Достижения.рф

Алёна Водонаева показала первые фото после операции на грудь

Алёна Водонаева восстанавливается после повторной пластики
Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

43-летняя телеведущая Алёна Водонаева поделилась с подписчиками первыми снимками после операции по уменьшению груди.



Для звезды это уже вторая подобная процедура — ранее она признавалась, что решилась на неё из-за дискомфорта и нагрузки на здоровье.

По словам Алёны Водонаевой, хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас она находится в периоде восстановления, соблюдает щадящий режим и внимательно следит за рекомендациями врачей.

Телеведущая отметила, что чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к привычному ритму жизни, однако пока делает упор на отдых и восстановление.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0