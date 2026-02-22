Алёна Водонаева показала первые фото после операции на грудь
43-летняя телеведущая Алёна Водонаева поделилась с подписчиками первыми снимками после операции по уменьшению груди.
Для звезды это уже вторая подобная процедура — ранее она признавалась, что решилась на неё из-за дискомфорта и нагрузки на здоровье.
По словам Алёны Водонаевой, хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас она находится в периоде восстановления, соблюдает щадящий режим и внимательно следит за рекомендациями врачей.
Телеведущая отметила, что чувствует себя хорошо и постепенно возвращается к привычному ритму жизни, однако пока делает упор на отдых и восстановление.
