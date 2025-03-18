Айза-Лилуна Ай раскрыла, сколько платит за образование сыновей на Бали

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)
Айза-Лилуна Ай рассказала, во сколько ей обходится образование детей на Бали и в чём преимущество такой учёбы.
Бизнесвумен воспитывает двоих сыновей: Сэм был рождён в браке с рэпером Гуфом, а Элвис – от бизнесмена Дмитрия Анохина. Мальчики учатся в школе в Индонезии. Ежегодно Айза отдаёт по 11 тысяч долларов за образование каждого из детей, что в переводе на рубли составляет около 900 тысяч, а за обоих мальчиков – порядка двух миллионов рублей. Примерно во столько же выходит обучение в престижном московском вузе, причём за два года.
Также бывшая Гуфа рассказала о питании в учебном заведении. Несмотря на высокую стоимость, кормят там довольно просто – лепёшками с сыром и рисом с курицей.
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«Там вообще, в принципе в Индонезии образование дорогое, и для местных. Поэтому у них очень много необразованных людей. У них очень классное образование, потому что там (индивидуальный, – ред.) подход к каждому ребёнку. Допустим, все учителя знают имена каждого ученика», – объяснила девушка.При этом комики Илья Соболев и Нидаль Абу Газале высмеяли заявление Айзы, подчеркнув, что учеников по именам называют и в обычных российских школах.
Также бывшая Гуфа рассказала о питании в учебном заведении. Несмотря на высокую стоимость, кормят там довольно просто – лепёшками с сыром и рисом с курицей.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова