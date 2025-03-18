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Айза-Лилуна Ай раскрыла, сколько платит за образование сыновей на Бали

Айза-Лилуна Ай платит по $11 тыс. в год за образование сыновей на Бали
Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай рассказала, во сколько ей обходится образование детей на Бали и в чём преимущество такой учёбы.
Бизнесвумен воспитывает двоих сыновей: Сэм был рождён в браке с рэпером Гуфом, а Элвис – от бизнесмена Дмитрия Анохина. Мальчики учатся в школе в Индонезии. Ежегодно Айза отдаёт по 11 тысяч долларов за образование каждого из детей, что в переводе на рубли составляет около 900 тысяч, а за обоих мальчиков – порядка двух миллионов рублей. Примерно во столько же выходит обучение в престижном московском вузе, причём за два года.

«Там вообще, в принципе в Индонезии образование дорогое, и для местных. Поэтому у них очень много необразованных людей. У них очень классное образование, потому что там (индивидуальный, – ред.) подход к каждому ребёнку. Допустим, все учителя знают имена каждого ученика», – объяснила девушка.
При этом комики Илья Соболев и Нидаль Абу Газале высмеяли заявление Айзы, подчеркнув, что учеников по именам называют и в обычных российских школах.

Также бывшая Гуфа рассказала о питании в учебном заведении. Несмотря на высокую стоимость, кормят там довольно просто – лепёшками с сыром и рисом с курицей.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Трудно говорить»: дочь Филиппа Киркорова прервала молчание и высказалась о смерти дедушки
Дочь Филиппа Киркорова после смерти деда заявила о сильной привязанности к нему
18 марта 2025, 21:24

Бедрос Киркоров с внуками (фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Алла-Виктория, 13-летняя дочь Филиппа Киркорова, высказалась о смерти своего дедушки. 92-летнего Бедроса Киркорова не стало во вторник, 18 марта.
В феврале Алла-Виктория вместе с братом Мартином отправилась учиться в частную школу в Дубае. Именно перед отъездом девочка в последний раз видела родственника.

Дочь поп-короля отметила, что очень любила своего дедушку, а сейчас ей очень тяжело подобрать слова, чтобы описать сильную привязанность к нему.

«Дедушка всегда будет в моём сердце, и всегда буду его помнить. Спасибо за ту любовь, что он мне дал», – заявила Алла-Виктория после трагических вестей.
Бедроса Киркорова похоронят в пятницу, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

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#киркоров
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Надежда Ермакова высказалась о якобы попадании в рейтинг самых некрасивых девушек «Дома-2»
Ермакова высказалась о якобы попадании в список самых некрасивых звёзд «Дома-2»
18 марта 2025, 21:14

Надежда Ермакова (фото: Telegram @Ermakova_live)

Хейтеры попытались убедить бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Надежду Ермакову в том, что она якобы возглавила рейтинг самых некрасивых девушек на проекте.
В соцсетях телезвезде прислали скриншот сомнительной достоверности и подписали, что, наверное, очень стрёмно возглавлять такие хит-парады. Но Ермакова не растерялась и вынесла обсуждение в публичное поле. Ей удалось достойно поставить недоброжелательных пользователей на место.

«Что я об этом думаю? Я поржала. Кто-то вот мне присылает такие картинки, где я возглавляю топ самых некрасивых девушек «Дома-2», а кто-то в прошлом году вручил мне корону на конкурсе «Топ самых красивых женщин Москвы». А я одна и та же. В мире всё относительно. За чьё-то восприятие я точно не в ответе. Я такая, какая есть. Я не 100 долларов, чтобы вам нравиться. Что я могу сказать? Могу только посмеяться», – написала Надежда.
Она добавила, что считает «убогостью» попытки критиковать внешность других людей и смеяться над ней. Звезда телепроекта подчеркнула, что неудачные фотографии есть у каждой девушки, однако надо работать над собой и своим восприятием, чтобы не поддаваться на нелестные заявления злопыхателей.

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«Легче жить»: звезда Comedy Club Марина Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы
Резидент Comedy Club Марина Кравец призвала комиков шутить на аккуратные темы
18 марта 2025, 20:06

Марина Кравец (фото: Telegram @marinakravets_official)

Резидент Comedy Club Марина Кравец призналась, что старается быть аккуратной в юморе, чего советует и своим коллегам.
«Я серьёзно отношусь к тому, что делаю. Особенно в последние годы. Бывают моменты сомнения, когда ты задумываешься: «А имеешь ли ты право сейчас веселиться и смешить людей?» И потом понимаешь, что да, это дарит хорошие эмоции, приумножает их. Но делать это надо иначе – немного под другим градусом, не так резко, выбирать аккуратнее темы, чтобы ни в коем случае не задеть человека, а наоборот, придать ему энергии, дать возможность улыбнуться легко, без боли», – подчеркнула комик в беседе с «Газетой.Ru».
Артистка подчеркнула, что в последнее время зрители стали более нервными, поэтому ответственность юмористов возросла.

Кравец отметила, что если комику недостаёт интеллекта, то он может запросто встать на скользкую дорожку и начать добиваться реакции зрителей довольно дешёвыми средствами. Однако среди её коллег осталось немало людей, которые продолжают заниматься любимым дело, не снижая при этом планку. Марина заявила, что очень уважает таких людей.

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Иосиф Пригожин: Бедрос Киркоров был окутан заботой Филиппа и внуков
18 марта 2025, 19:57

Бедрос Киркоров с внуками (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Народный артист России Бедрос Киркоров был укутан заботой со стороны Филиппа и внуков. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
«Мы знали его исключительно с хорошей стороны: добрым, позитивным, гордящимся своим сыном и внуками. Мы были у них на празднованиях дома, и, конечно, Бедрос был окутан заботой Филиппа – жил он с ними. В общем, у нас прекрасные отношения были. К сожалению, уходит целая эпоха, эпоха таких известных людей, которые снискали большую карьеру», — рассказал Пригожин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также выразил мнение, что Филиппа Киркорова бы не было без его отца Бедроса, который привел его на этот свет и дал ему все необходимое.

18 марта на 93-м году жизни скончался народный артист России Бедрос Киркоров. Причиной его смерти стала остановка сердца.
В последние месяцы артист боролся с тяжёлой болезнью. У него появились осложнения на фоне проблем с сердцем. О смерти отца на своей странице в социальной сети написал его сын Филипп.

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#остановка
#мнение
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#артист
#пригожин
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Неожиданное примирение: жена Natan'а вернулась к нему после скандалов из-за измен
Супруга певца Natan вернулась к нему после скандалов из-за измен
18 марта 2025, 19:44

Natan и Александра Швецова (фото: Telegram @natanonline)

На праздновании 39-летия рэпера Natan произошло неожиданное для поклонников и гостей вечеринки примирение. Его супруга Анастасия Швецова провела с ним весь вечер, несмотря на недавний громкий скандал.
Уже довольно продолжительное время общественность публично обсуждает многочисленные измены Natan. В частности, во время участия в реалити-шоу «Звёзды в джунглях», певец сблизился с блогером Лерчек и певицей Бьянкой, с которыми открыто заигрывал перед камерами. Однако, несмотря на это, Анастасия, по всей видимости, решила простить мужа и вернуться к нему.

Накануне музыкант отпраздновал 39-летие в одном из столичных караоке-клубов. На мероприятии присутствовали члены семьи рэпера, его друзья и, неожиданно, Анастасия Швецова. Супруги весь вечер провели вместе.

«Он не отходил от неё, кружил в танце, постоянно обнимал», – рассказал один из гостей.
Ещё одним подтверждением примирения стало то, что на руке музыканта снова появилось обручальное кольцо, а на заставке его телефона поставлена совместная фотография с Анастасией.

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